לא רק כשמצוננים: היתרונות המפתיעים של ויטמין C

יתרונות ויטמין C | צילום: יח"צ

תמיד ידענו שויטמין C מעולה לטיפול בהצטננויות, אבל מסתבר שיש לו עוד הרבה תועלות חשובות. לדברי סוזן בוורמן, דיאטנית קלינית ומנהלת הדרכות תזונה, הרבלייף: "אנו זקוקים לויטמין C כיוון שהגוף אינו מסוגל לייצר את הוויטמין בעצמו, אך הוא ממלא תפקידים רבים ויש לו תועלות בריאותיות רבות מעבר לחיזוק מערכת החיסון. הצריכה היומית המומלצת של ויטמין C היא 75 מיליגרם לנשים ו-90 מיליגרם לגברים. והוא מצוי בפירות וירקות ביניהם: תפוזים, תותים, פלפלים, ברוקולי, קייל ותרד, אך ניתן להיעזר גם בתוספי מזון כדי להשלים את צריכת הוויטמין וליהנות מהתועלות המדהימות שלו." בוורמן מסבירה על היתרונות של ויטמין C והדרכים בהן הוא תומך בגוף: