חדש במקרר: משקה עם המון חלבון

תנובה ממשיכה להרחיב את מותג הספורטאים GO ומשיקה לראשונה בישראל: משקאות GO בקרטון חצי ליטר עם 42 גרם חלבון • על פי נתוני סטורנקסט: החלבון הוא הקטגוריה הצומחת ביותר במקרר החלב עם גידול שנתי של 26% בין השנים 2020 עד 2023

צילום: יח"צ תנובה

תנובה, חברת המזון המובילה בישראל, מרחיבה את קטגוריית תזונת הספורטאים, ומשיקה לראשונה בישראל משקה יוגורט GO בקרטון, המכיל חצי ליטר (500 מ"ל) עם 42 גרם חלבון ואחוז שומן נמוך של 0.5%. כוס משקה (200 מ"ל) מכילה 106 קלוריות בלבד. תכולת החלבון הגבוהה מאפשרת לספורטאים לצרוך הרבה חלבון במוצר אחד, שכן כמות החלבון היומית המומלצת עבורם היא 1.5-2 גרם חלבון לכל ק"ג משקל גוף. המשקה החדש מכיל BCAA שהן חומצות אמינו חיוניות, המגבירות את אפקטיביות האימון. המשקאות החדשים באריזת קרטון ועם פקק לסגירה חוזרת, המאפשר לחלק את הצריכה לאורך היום. משקה יוגורט GO בקרטון המכיל 500 מ"ל, מצטרף לסדרת המשקאות של GO בתכולות של 250 מ"ל ו-340 מ"ל.

משקה יוגורט GO בקרטון עם 42 גרם חלבון מגיע ב-2 טעמים:

• משקה בטעם בננה קרמל

• משקה בטעם אפרסק פסיפלורה

גלית מור משורר, מנהלת יחידה עסקית GO בתנובה: "החלבון הוא הקטגוריה הצומחת ביותר במקרר החלב עם גידול שנתי של 26% בין השנים 2020 עד 2023. על פי נתוני סטורנקסט, קטגוריית המשקאות האישיים המועשרים בחלבון גלגלה בישראל בשנת 2023 כ-149 מיליון ש"ח והציגה גידול של מעל 51% מול שנת 2022. לדבריה, מוצרי GO המועשרים בחלבון נועדו לעוסקים בספורט, והם מתרחבים בכל שנה לקטגוריות מוצר חדשות, על מנת להציע מגוון פתרונות תזונה חדשניים ומעניינים לצרכנים אלה. הקטגוריה מהווה מנוע צמיחה משמעותי עבור תנובה ועבור השוק כולו".