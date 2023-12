מה, מה, מה? תפוח אדמה!

על גבעול מעובה שמעתם?

אם הוא ירוק – הוא לא ראוי למאכל: תפוח האדמה, הוא למעשה גבעול מעובה. לא שורש ולא פקעת. במהלך צמיחתו, כשתפוח האדמה נחשף לאור, הוא הופך לירוק ומתחיל לבצע פוטוסינתזה בדומה לעלים, אך הוא לא ראוי למאכל. הצבע הירוק שניתן לראות לעיתים על תפוח האדמה, הוא תופעה של חומר רעיל בשם "סולנין". יחד עם צבעו, הסולנין משמש סימן להצטברות החומר, שאינו ראוי למאכל.

היכן מאחסנים?

חשוך וקריר: לדבריו של אלון פיאסצקי האגרונום של שטראוס ומנהל הרכש החקלאי, יש לאחסן את תפוח האדמה בחושך, במקום קריר ומאוורר וזאת על מנת לשמר את איכותו.

משפחה וחברים

מגוון זנים: פיאסצקי מסביר, כי תפוח האדמה הוא קרוב משפחה של העגבנייה, החציל והפלפל, ומקורו בהרי האינדים. קיימים מגוון זנים של תפוח האדמה ולכל אחד שימוש שונה למגוון של מאפייני בישול כמו למשל טיגון, אידוי וצלייה.

מגוון צבעים וטעמים: עוד מסביר, כי לזני תפוח האדמה השונים, צבעים רבים: אדומים, כחולים, לבנים, ורודים וצהובים. יתכן ולתפוח האדמה, תהיה קליפה אדומה ובתוכה תפוח האדמה יהיה לבן ואפילו הפוך. כמו הצבעים, גם הטעמים משתנים ומתאימים למגוון השימושים.

ובכל זאת, צ'יפס!

תפוח אדמה לטיגון (וגם) ללביבה: פיאסצקי מספר, כי זן תפוחי האדמה המושלם לטיגון, הוא הזן הותיק 'דזירה', ניתן לזהות אותו לפי צורתו הגדולה, מוארכת וקליפה האדומה. יש זנים אחרים כמו: סלטיאן, סיפרה, מוצארט ודומים המתאימים לשימוש ביתי לטיגון ואפיה ויש זנים ייחודיים ועגולים כמו ברוק, סמיט קומט והרמס המתאימים לתפוצ'יפס בלבד ולא ניתן למצוא אותם בסופר.

ובגזרת הערכים התזונתיים, דורית שאלתיאל, דיאטנית בשטראוס, מספרת לנו על הערכים של הגבעול המעובה שכולנו אוהבים:

ירק עמילני: תפוח אדמה הוא ירק עמילני – כלומר עשיר בעמילן, ולכן מהבחינה התזונתית הוא משתייך לקבוצת הפחמימות ולא לקבוצת הירקות. העמילן, הוא שרשרת מסועפת של סוכרים.

מעניין לדעת שכאשר מבשלים תפוחי אדמה ולאחר מכן מקררים אותם, המבנה של העמילן משתנה והופך לפחות זמין לגוף, כלומר יכולת הפירוק שלו לסוכרים נפגעת באופן חלקי. עמילן זה לאחר התהליך נקרא עמילן עמיד. עמילן עמיד בחלקו משמש כסיב פרה-ביוטי המזין את החיידקים הטובים במערכת העיכול. עם זאת חשוב לזכור כי תפוח האדמה בעיקרו מספק פחמימות, מספרת שאלתיאל.

אשלגן: מעבר לעמילן, מסבירה שאלתיאל, תפוח האדמה עשיר באשלגן שהוא מינרל, כך שתפוח אדמה בינוני אחד מכיל כ-20% מכמות האשלגן היומית המומלצת לאדם מבוגר. בנוסף בתפוח אדמה יש מספר ויטמינים מקבוצת B ובמיוחד ויטמין B6.

ויטמין C: אולי יפתיע אתכם אבל בתפוח אדמה יש גם ויטמין C! בעבר הרחוק כאשר מלחים היו יוצאים למסעות ארוכים, תפוחי האדמה שימשו להם כאמצעי יעיל למניעת מחלת הצפדינה הנגרמת ממחסור חמור של ויטמין C.

לביבות תפוחי אדמה עם גזר ובטטה

לא רק בחנוכה – מתכון ללביבות תפוחי אדמה עם גזר ובטטה שהכי טעים לטבול ברוטב יוגורט ועירית מתוך אתר "טעם הטבע"

חומרים ל-25 לביבות:

4 תפוחי אדמה, קלופים

1/2 בטטה גדולה, קלופה ומבושלת

3/4 שקית גזר טעם הטבע

1 בצל

2 ביצים

מלח ופלפל לבן

5 כפות פירורי לחם או פנקו

2 כפות קמח

לרוטב יוגורט:

1 מיכל יוגורט 3% (ניתן להשתמש גם ביוגורט דל לקטוז)

10 ענפי עירית

כף מיץ לימון

כף מיונז או שמנת חמוצה – לא חובה

1/2 כפית צ'ילי גרוס – לא חובה

מלח ופלפל לבן

אופן ההכנה: