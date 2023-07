'מגדלה' – אחד מעשרה אתרי התיירות המובילים במזה"ת

אתר העתיקות מגדלא בסמוך למלון - טופ 10 בדירוג הגולשים של טריפ אדוויזר | צילום: מגדלה מרכז תיירות

עם פרסום תוצאות דירוג המטיילים (30.6.23) הכריזה מגדלה על קבלת הוכרה מטעם אתר TripAdvisor כאטרקציה מובילה במזרח התיכון וזכתה בפרס בחירת המטיילים הטובה ביותר לשנת 2023, במקום ה-10 מתוך 25 באזור.

אתר מגדלה נכנס לרשימה היוקרתית של אתרי התיירות המועדפים במזרח התיכון, הכוללת בין היתר את פטרה (#3) הירדן ובורג' ח'ליפה מדובאי (#4) ודורג במקום השלישי בין האטרקציות בישראל, אחרי העיר העתיקה בירושלים שדורגה במקום השישי (#6).

אתר מגדלה ממשיך לעלות על הציפיות בקרב המטיילים שמזהים אותו כאחד המקומות האהובים עליהם ועשה קפיצה גדולה מהדירוג ה-17 בשנה שעברה (2022) ובמיקום ה-25 בשנת-2019.

מארון אדוארד עיסא, מנכ"ל מגדלה ציין, "זהו כבוד לקבל את הפרס הזה. אנו גאים מאוד בצוות המופלא שלנו על השקעה בעבודה מתוך מסירות, שליחות ותודעת שירות ואירוח גבוהה. אנו במגדלה מציעים למבקרים ולאורחים שלנו חוויה כוללת, משמעותית וטובה ביותר. ככל שאנו ממשיכים להרחיב את האתר לצד שירותי המלון, אנו שואפים ומקווים להמשיך להתקדם ברשימה האזורית. אני מבקש להודות למבקרים הרבים שבחרו לשבח אותנו ולהעניק ביקורות נהדרות שמעניקות סיפוק רב לכל הצוות ולי".

אתר TripAdvisor מעניק את דירוג המטיילים לאתרים, חוויות ואטרקציות שזכו לנפח גבוה של ביקורות ודעות מעל הממוצע מקהילת הגולשים באתר, במשך תקופה של 12 חודשים. כל זוכה עבר את תקני האמון והבטיחות המחמירים של האתר. פחות מ-1% מ-8 מיליון הרישומים של TripAdvisor זוכים ל-Best of the Best, מה שמסמל את רמת המצוינות הגבוהה ביותר בנסיעות.

מרכז התיירות מגדלה, על שפת הכנרת, כולל את הממצא החשוב ביותר בישראל ב-50 השנים האחרונות, אבן 'מגדלא' שנמצאה בבית הכנסת השמור ביותר בגליל מהמאה הראשונה בין שאר הממצאים המשמעותיים. בשנת 2019 נפתח מלון מגדלה הכולל 150 חדרים וסוויטות מאובזרים היטב. באתר שוכן המרכז הרוחני Duc In Altum, מבנה יפהפייה לתפילה, קונצרטים, השתקפות ועם נוף מרהיב לכנרת.

Tripadvisor, פלטפורמת הדרכת הנסיעות הגדולה בעולם, עוזרת למאות מיליוני אנשים מדי חודש** להפוך למטיילים טובים יותר, החל מתכנון, דרך הזמנה ועד טיול. מטיילים ברחבי העולם משתמשים באתר ובאפליקציה של Tripadvisor כדי לגלות היכן ללון, מה לעשות והיכן לאכול על סמך הנחיות ממי שהיו שם בעבר. עם יותר מ-988 מיליון חוות דעת ודעות על כמעט 8 מיליון בתי עסק, מטיילים פונים ל-Tripadvisor כדי למצוא דילים על מקומות לינה, להזמין חוויות, להזמין שולחנות במסעדות טעימות ולגלות מקומות נהדרים בקרבת מקום. כחברת הדרכת נסיעות הזמינה ב-43 שווקים וב-22 שפות, Tripadvisor הופכת את התכנון לקל ללא קשר לסוג הנסיעה.