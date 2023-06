חגיגה של פירות בבקבוק אישי

צילום: סטודיו יפאורה

ספרינג משיק לראשונה בישראל משקאות טבעיים ומפנקים בבקבוקי זכוכית אישיים – שלושה שילובי טעמים אקזוטיים ועשירים בפרי: אננס בננה תפוח -61% פרי, פירות טרופיים -65% פרי ואננס קוקוס תות – 78% פרי.

כל המשקאות בסדרה החדשה ללא תוספת סוכר – כל הסוכר מגיע מהפרי, ללא ממתיקים מלאכותיים, ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל.

לדברי יניב פרנקו, מנהל אגף השיווק ביפאורה: " ספרינג ממשיך להוביל ולחדש בקטגוריית המשקאות המפנקים והאקזוטיים ומשיק לראשונה – משקאות פרי, מפנקים עם אחוזי פרי גבוהים במיוחד. הסדרה מכילה רק פירות ומים, ללא תוספת סוכר. בסדרה שלושה טעמים טבעיים ואקזוטיים בבקבוקי זכוכית אישיים."

הסדרה החדשה תושק באריזה אישית, לצריכה ON THE GO לכל מי שמעוניין להתפנק במהלך היום עם משקה פירות עשיר. פיתוח המוצר נמשך למעלה משנתיים, על מנת להגיע למוצר טבעי, ועל כן הוא מורכב רק ממיץ ומחית פרי ללא רכזים וללא תמציות.