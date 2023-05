המדריך להגנה על עור הפנים מהשמש

מותג הטיפוח קילס סרום אנטי-אייג'ינג עוצמתי עם חומצה הילארונית וויטמין סי המחיר 50 מל 285 שח ו 75 מל 385 שח צילום קיל'ס חול (1) (Custom)

חנית נצר מנהלת הדרכה של מותג הטיפוח הניו-יורקי קיל'ס מסבירה וחולקת טיפים ועצות כיצד לשמור על עור פנים זוהר, חיוני ורענן בעונת הקיץ החמה:

חשיפה מרובה לשמש עור הפנים מאבד המון לחות והופך לעור יבש יותר. ועור פנים מיובש מחמיר את נזקי העור ולכן, כדי שהעור שלנו יהיה מאוזן, בריא ורענן, חשוב להעניק לו טיפול מאוזן הכולל ניקוי עדין של העור תוך שמירה על הלחות שלו.

בריאות העור תלויה רבות באיזון בין הנוזלים והשומן בעור. כדי לשמור על עור מאוזן חשוב לדעת מהו סוג העור שלנו. סוג העור תלוי בתכונות שונות כגון: כמות המים שמכיל העור, המשפיעה על תחושת העור וגמישותו. כמות השומן (חֵלֶב), המשפיעה על רכות העור. רמת רגישות העור.

קרינת השמש עלולה להביא ליובש עור ופגיעה בלחות. ויטמין C תורם לשמירת הלחות בעור. ועוד…חשיפה ממושכת לשמש עלולה לגרום לאריתמה ומצב דמוי-דלקת, וויטמין C הוא נוגד דלקת יעיל.

ויטמין סי בעונת הקיץ – הטעות הנפוצה: ייחוס מוצרים על בסיס ויטמין C לתקופת החורף בלבד. יש הגורסים שהנחת מוצרים עם ויטמין. C על העור בקיץ יתרמו להופעת פיגמנטציה.

מדוע חשוב לשלב ויטמין C בקיץ: החשיפה הממושכת לשמש גורמת לפיזור הרדיקלים החופשיים המזיקים לעור. הויטמין הוא נוגד חמצון מעולה. שימוש בנוגד חמצון מעולה, יפחית את הנזקים הללו. בנוסף: חשיפה לשמש פוגעת בחלבון הקולגן. חלבון הקולגן אחראי למוצקות ולניראות העור. מריחת ויטמין C על העור מעודדת ייצור קולגן ומפצה על חלק מנזקי הקיץ.

ויטמין C הוא נוגד חמצון המגן על העור מנזקי הסביבה ומריחתו על הפנים תוכל להעצים את השפעתו של מקדם ההגנה שאנו עוטים בקיץ. נוסף על כך, לא כל מוצר המתיימר להכיל בתוכו ויטמין C יגרום לאפקט על עור הפנים. יתרונותיו של ויטמין סי מורגשים בד"כ מהשימושים הראשונים במוצרי חומצה אסקורבית בריכוז 5% לפחות. לכן, כדאי לקרוא את האותיות הקטנות ולבדוק מה תכולתו של ויטמין C בתוך התכשיר.

לחות – יש להעניק לעור לחות על בסיס קבוע, אפילו פעמיים ביום העור זקוק ללחות. הקפידו למרוח תכשירי לחות לפנים מדי יום וגם בלילה. כדאי להשתמש בתכשירים מזינים ועשירים ברכיבים פעילים. קרם הלחות מעניק לחות לעור ויחד עם זאת הוא משמר את הלחות הטבעית הקיימת בעור.

לא מומלץ להגזים עם המזגן– במיוחד כאשר אמצעי החימום הוא מזגן המוציא אויר יבש, הקפידו לא להדליק אותו לאורך זמן. הדליקו לזמנים קצובים ואז כבו וכך הלאה. פתחו גם חלון מדי פעם. כך תישאר מידה מסוימת של לחות בחדר.

תזונה ושתייה נבונה – שתיית קפה רבה גורמת לכיווץ כלי דם והתייבשות העור, לכן מומלץ להפחית את כמות הקפה ולהחליף חלק מכוסות הקפה בחליטה, תה או מרק. מומלץ להקפיד על אכילת ירקות, ירקות כתומים, שקדים ואגוזים, אבוקדו ודגי ים כמו טונה או סלמון: יספקו לעור ויטמינים וחומצות שומן כמו אומגה 3 החיוניים לשמירה על גמישות ולחות העור.

לחות במידה- כן – יש דבר כזה יותר מידי קרם לחות! מורחת כמות גדולה יום יום של קרם לחות כדי שהעור יספוג יותר וייראה טוב? חשוב לדעת, שעור הפנים שלך מסוגל לקלוט כמות קטנה בלבד של קרם לחות והעודפים שלא יספגו עלולים להכביד ולסתום את הנקבוביות. לטובת עורך – הסתפקי בכמות קטנה של קרם לחות ומרחי באזורים תחומים – מצח, לחיים, אף סנטר וצוואר -מדי בוקר וערב.

ניקוי – שימוש בסבונים לא מתאימים לעור וניקוי פנים תכוף מדי עלולים להסיר את שכבת ההגנה השומנית הטבעית של העור ולפגוע באיזון הטבעי.

הטעות : ריבוי מקלחות בקיץ מבלי למרוח קרם לחות אח"כ. האמת: מים מייבשים מאוד את העור, ולכן מומלץ לוותר על מקלחות מרובות מעבר לדרוש, שימוש במים בכלל ומים חמים בפרט, מגבירים את היובש בעור. יש להשתמש במים פושרים בלבד! לאחר מכן יש למרוח קרם הזנה / לחות עשיר. לאחר כל רחצה בים או בבריכה, יש לשטוף את העור במים מתוקים ולמרוח קרם לחות עשיר. חום מעיק זיעה מוגברת ואוויר עמוס אבק השפעה מזיקה ישירה על עור הפנים חשוב לנקות את הפנים פעמיים ביום עם סבונים/תכשירים מלחחים

מותג הטיפוח קיל'ס מציע, את סדרת הלחות אולטרה פישל, קרם לחות המעניק לחות ל- 24 שעות ומותיר את העור בתחושת איזון ושומר על מאגרי המים הלחות הטבעיים של העור. ומסכת לחות ללילה המסייעת בחידוש מאגרי המים בעור למראה עור בריא חיוני ולחות מתמשכת. ומותירה את העור רך, חלק, גמיש ורענן. המסכה ללא פאראבן, ללא חומרי צבע וללא בישום. ותחליב לחות קליל עם הגנה מהשמש.