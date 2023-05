מהפכה בשוק המזון הקמעונאי עם 50 סניפים חדשים

Image by Freepik

קרפור ישראל תשיק ב-9 למאי שבוע הבא 50 סניפים ברחבי הארץ (הרשימה המלאה מטה) תחת הפורמטים Carrefour City (החנויות השכונתיות), Carrefour Market ו- Carrefour Hyper (חנויות הדיסקאונט). זו הפעם הראשונה בה רשת קמעונאות בינלאומית תפתח סניפים בישראל. הסניפים תוכננו ע"י קרפור והוקמו לפי הקונספט של הרשת תוך עמידה בסטנדרטים הבינלאומיים שלה. כ- 20 בעלי מקצוע מקרפור העולמית נמצאים בישראל על מנת להכשיר את הצוותים המקומיים בהתאם לסטנדרטים הבינ"ל.

כשנה לאחר חתימת ההסכם בין אלקטרה מוצרי צריכה לרשת הקמעונאות הצרפתית קרפור, נפתחים 50 סניפי קרפור בהשקעה של כ- 250 מש"ח. עד לסוף השנה הנוכחית צפויה רשת קרפור ישראל לעמוד על 80-100 סניפים.

בסניפי קרפור ניתן יהיה למצוא מגוון רחב של למעלה מ- 1,000 מוצרי קרפור בכ- 80 קטגוריות וביניהם מוצרי מזון, מוצרים אורגניים, מוצרי טואלטיקה וניקיון, ומוצרי נון פוד באיכות אירופאית ובמחירים הנמוכים ביותר בשוק, שיתווספו אל עשרות המוצרים שכבר הושקו בישראל: חליטות התה, קפסולות הקפה, דגני הבוקר, תחליפי החלב, מגוון השוקולדים, מיצים אורגניים, סכיני גילוח, מוצרי היגיינה לנשים ועוד.

רמות המחירים של הרשת יהיו תחרותיים ונמוכים, הן בסניפים השכונתיים והן בדיסקאונט.

אורי קילשטיין, מנכ"ל קרפור ישראל: "אנו מקיימים את הבטחתנו וב- 9 במאי, נפתח 50 סניפים ראשונים של הרשת הבינלאומית ברחבי הארץ ונהפוך למדינה ה- 50 של רשת קרפור. השקת קרפור תגדיל את התחרות בענף המזון עם מגוון גדול של מוצרים איכותיים במחירים שוברי שוק, רמת מחירים כללית נמוכה ותעניק ללקוח חווית קנייה חדשנית ושונה ממה שכולנו מכירים. זוהי בשורה ענקית לצרכן הישראלי. עמלנו חודשים רבים בכדי להגיע לרגע הזה, הצוותים שלנו ערוכים ואני מזמין את כולם להגיע לכל אחד מהסניפים שלנו הנמצאים בפריסה ארצית רחבה. We all deserve the best".

קרפור מחזיקה בכ-14 אלף סניפים באירופה, במזרח התיכון, בצפון אפריקה, במזרח אסיה ובאפריקה, ולה מחזור מכירות של כ- 400 מיליארד שקלים (כמעט פי 6 ממכירות כלל השוק בישראל).

רשימת הסניפים המלאה:

אור יהודה – המפעל 13, אור יהודה

אור עקיבא – רח' האילן 2, א.ת. צפוני אור-עקיבא

אשדוד (שאשא) – רח' השייטים 9, אשדוד

אשדוד (ד') – רח' רוגוזין 25, אשדוד

אשדוד (יב') – רח' תמוז 14, אשדוד

אשקלון ברנע – הודית לייפר מילר 6, אשקלון

באר שבע (מרכז ביג) – שדרות יגאל אלון (מרכז ביג) באר שבע

באר שבע (נווה זאב) – יוהנה ז'בוטינסקי 32, באר שבע

באר שבע (שדרות י-ם) – שד' ירושלים 42, שכ' ט', באר שבע

בית הכרם – רח' אביזוהר 1, רמת בית הכרם

גבעת שמואל – רח' האורנים 1 (מרכז מסחרי), גבעת שמואל

גבעתיים – רח' ויצמן 71, קניון גבעתיים

גני תקווה – הגליל 78, גני תקווה

הוד השרון – רח' בן גוריון פינת רח' שלום עליכם , הוד השרון

הרצליה (רבי עקיבא) – רבי עקיבא 50 ,הרצליה

הרצליה (נוף ים) – רח' שער הים 10 , נוף ים , הרצליה

הרצליה (ככר הציונות) – רח' זוהר-טל 34 , הרצליה

הרצליה (נווה אמירים) – רח' בן גוריון 82 , הרצליה

זכרון יעקב – החלוצים פינת רח' הכובשים, זכרון יעקב

חולון – המרגנית 2, חולון

חיפה (רמות אלון) – יגאל אלון 31, חיפה

חיפה (גרינברג) – גרינברג 12, רמת בגין

כפר יונה – מנחם בגין 44, כפר יונה

כפר סבא – רח' י. כהן 2 , כ"ס

מודיעין – עמק בית שאן פינת יחזקאל הנביא, מודיעין

מזכרת בתיה – שד' אליהו פינת לילך, מזכרת בתיה

מעלות תרשיחא – רח' שלמה שרירא 3, מעלות תרשיחא

מתן – רח' הדר 84, מתן

נס ציונה – אבנר בן-נר 1, נס ציונה

נתניה (הפלדה) – הפלדה 13, נתניה

נתניה (עיר ימים) – שד' בן גוריון פינת שז"ר, רמת פולג, נתניה

נתניה (אלוני השרון) – טום לנטוס 26, נתניה

נתניה (ירושלים) – רח' ירושלים 29, נתניה

פתח תקווה – רח' קפלן 13, פתח תקווה

צור יצחק – א.ת מסחרי, צור יצחק

קרית אונו – הנשיא 57, קרית אונו

קרית גת – אסתר המלכה 19, קרית גת

ראש העין – יהושוע בן נון 77, ראש העין

רמת השרון – רח' סוקולוב 33 , רמת השרון

רעננה (רמה) – זרחין 12, רעננה

רעננה (ותיקים) – רח' הסתדרות 11, רעננה

תל אביב (לה גרדיה) – רח' לה גרדיה 76 , תל אביב

תל אביב (כיכר דיזינגוף) – דיזינגוף 7, תל אביב

תל אביב (מעוז אביב) – רח' בני אפרים 209, תל אביב

תל אביב (ויצמן) – רח' ויצמן 20, תל אביב

תל אביב (המשתלה) – אלי תבין 9, תל אביב

תל אביב (תל ברוך) – אהרון בקר 8, תל אביב

תל אביב (רמת החייל) – רח' ד.מ מרכוס 13, תל אביב

תל אביב (נווה אביבים) – רח' אופנהיימר 13, תל אביב

תל אביב (רמת אביב ג') – רח' אבא אחימאיר 35, תל אביב