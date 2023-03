כיצד לשמור על יציבות האיפור לאורך זמן?

תמונת הדמייה למוצרי הקונטור בביוטיקייר | צילום: יח"צ

חג הפסח הקרב מזמן עמו שעות ממושכות של מפגשים משפחתיים וסעודות חגיגיות, טיולים בחול המועד ועוד. אז איך נשמור על יציבות האיפור לאורך זמן?

קבלי את המדריך השימושי מאת ליאת סוידגל, אחראית ההדרכה ברשת הלואוקוסט "ביוטיקייר":

1. הכנת העור – לשלב ההכנה חשיבות עצומה. על כן, לפני שמתאפרים, כדאי להכין את העור בשלבים:

ניקוי הפנים – עור נקי ויבש הוא מאסט!

פילינג – מומלץ לאחר הניקוי, כדי להסיר תאי עור מתים שעלולים לסתום את הנקבוביות.

טונר – למרות שהמון מדלגות עליו, הטונר הוא שלב הכרחי ומכין את העור לקבלת הלחות.

לחות – תוספת הלחות לעור הכרחית להארכת חיי האיפור. יש למרוח קרם או סרום לחות, בזמן שהעור עדיין מעט לח מהטונר, לשיפור הספיגה.

פריימר – הוא המחסום בין העור לבין האיפור, יוצר שכבה חלקה ואחידה על העור ומסייע להאריך את אורך החיים של הבסיס, הסומק, הברונזר ושאר התכשירים שעל הפנים.

2. LESS IS MORE – יותר מדי שכבות איפור גורמות למוצרי הביוטי לרדת במהלך היום. הימנעו ממריחת שכבות לכיסוי מלא; חלק מהשכבות העבות לא נדבקות לעור ולכן נמחקות מהפנים לאחר זמן מה. התחילו עם שכבה דקה והשתמשו בספוג איפור כדי להטמיע את המוצר לתוך העור. בחרו במוצרים עמידים כמו מסקרה עמידה למים או אייליינר לטווח ארוך, שפתונים המספקים פיגמנט חזק מבלי לדרוש מספר שכבות.

3. שכבה שנייה – הטריק לשמירה על איפור לאורך זמן ארוך יותר הוא מריחת שכבה שנייה, כיוון שהבסיס מהשכבה המרוחה מעגן את השכבה השנייה.

4. פודרה – פודרה שקופה מונעת מהאיפור להכתים לאורך היום ומעניקה שכבת קיבוע לאיפור. הניחו פודרה לקיבוע האיפור לאורך קו הלסת, הלחיים, המצח והאף. שכבה קלה נוספת לבעלי עור שומני, באזור ה-T והסנטר.

5. ספריי מקבע – לבעלי עור יבש, יתכן שיעדיפו ספריי מקבע על פני פודרה מכיוון מעניק מראה dewy ולח יותר. לאחר סיום האיפור התיזו את התרסיס ממרחק 6 ס"מ בערך מהפנים.

6. קונסילר מתחת לצללית – קונסילר לא רק ימזער עיגולים שחורים ופגמים מתחת לעיניים, אלא גם יכין את הבסיס לאיפור עיניים אבקתי – הצללית.

7. דאבל קונטורינג – שילוב של קונטור רטוב וקונטור יבש יכול להבטיח את עמידותו וכן את עוצמת הגוון, כיוון שהשכבה הרטובה מקבעת אליה את השכבה היבשה וכך הפיגמנט עוצמתי יותר ועמיד יותר.

