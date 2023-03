חדש מקרליין: מוצרי ניקוי לכל אזור הפנים

קרליין גאה להציג סדרת ניקוי חדשה מבוססת על טכנולוגיה מיסילרית לניקוי יעיל של עור הפנים Micellar Cleansing All in one formula • ללא פארבנים • נבדק דרמטולוגית