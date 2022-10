לילה טוב: סדרת חליטות מרגיעה לשינה טובה

ויסוצקי מובילה את טרנד ה-Benefits הנפוץ בעולם, המסייע לצרכנים לנהל אורח חיים בריא, ומשיקה בימים אלו בישראל את GOOD NIGHT, סדרת חליטות מרגיעה לשעות הערב, במטרה להוריד קצב, לאזן את החיים ולהכין את הגוף לשינה טובה בסיום היום.

בסופו של יום אנו זקוקים לטקס מעבר בין היום ללילה: ללבוש פיג'מה, לשמוע מוסיקה נעימה ולהתפנק עם חליטה המשלבת רכיבים צמחיים ייחודיים המעניקים תחושת רוגע ושלווה לפני השינה.

ויסוצקי רקחה חליטות צמחים ופרחים המשלבות רכיבים כמו קמומיל, מליסה, פרחי פסיפלורה, פרחי שומר ועוד, הידועים בסגולותיהם המרגיעות. הסדרה מתבססת על צמחים שנבחרו בקפידה כדי לייצר שילוב הוליסטי ותערובת הרמונית המותאמת לשתייה לפני השינה.

לדברי מיכל לוי, סמנכ"לית יחידות עסקיות בוויסוצקי, "שינה היא אחת מחמשת רכיבי קידום בריאות בסיסיים. נושא השינה והרוגע הוא צורך קריטי המעסיק את הצרכנים בשנים האחרונות. נתוני הלמ"ס מלמדים כי 46% מהמבוגרים בישראל ישנים פחות מהרצוי בלילה (6 שעות ומטה), 54% חשים עייפות כלשהי במהלך היום, ו-28% חשים שהעייפות פוגעת בתפקודם. בעקבות מחקרים שערכנו, זיהינו את הצורך ופיתחנו במיוחד לשם כך מוצרים רלוונטיים מותאמים."

לדברי הדס יריב, יועצת המדע והתזונה של ויסוצקי, יש כאן שילוב בין ידע מסורתי רב שנים לידע מדעי ממחקרים חדשים שלומדים את הצמחים ברמת המולקולה. הרכיבים הביואקטיביים המצויים בצמחים שנבחרו ידועים בתכונות מרגיעות ומשרות שינה.

בסדרת GOOD NIGHT שני מוצרים בטעמים עדינים ומרגיעים:

לילה טוב קמומיל לבנדר

לילה טוב קמומיל מליסה

החליטות זכו לציונים גבוהים מאד במבחני טעימה, בעלות ארומה נעימה וללא קפאין – מתאימות לשתייה לפני השינה.

טווח המחירים לצרכן נע בין 19.90-₪22.90 בכפוף להחלטת הקמעונאי.

כחלק מהרצון לשמור על בריאותנו ומתוך ההבנה כי מזון ומשקאות מקדמי בריאות הם בגדר רפואה מונעת, ויסוצקי משיקה מחדש יחד עם סדרת GOOD NIGHT גם את סדרת STAY WELL – תערובות המבוססות על עלי תה ירוק עשיר בנוגדי חמצון ובמיוחד ברכיב EGCG, ובתוספת ויטמינים D-I Cהחשובים לבריאותנו. 3 כוסות תה ירוק + ויטמינים C ו-D מספקות 30% מהקצובה היומית המומלצת לוויטמין C וויטמין D. הוויטמינים הוספו בטכנולוגיה מיוחדת השומרת על עמידותם גם במים רותחים.

בסדרה שלושה טעמים: