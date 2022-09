רשת Be פותחת שני סניפים חדשים

רשת Be ממשיכה להתרחב ופותחת שני סניפים חדשים במקומות אסטרטגיים ברחבי הארץ • היקף ההשקעה בפתיחת שני סניפי Be החדשים נאמד במיליוני שקלים

סניף חדש רמת השרון | צילום: יח"צ Be

פתיחת הסניפים החדשים ברמת השרון וביישוב אפרת הינה חלק מאסטרטגית הרשת להרחיב את פריסתה בכל רחבי הארץ, הסניפים החדשים יכללו מחלקת קוסמטיקה הכוללת מוצרי בישום, טיפוח ואיפור, מחלקה רחבה המציעה מוצרי טואלטיקה והיגיינה, מוצרים לתינוקות, קרמים וצבעים לשיער ומוצרי ניקיון וטקסטיל, מחלקת בית מרקחת וטבע המספקת תרופות מרשם עבור חברי כל קופות החולים, תרופות ללא מרשם, מוצרים טבעיים, ויטמינים ומוצרים פרא רפואיים.

לדברי דני דרימר מ"מ מנכ"ל רשת Be מבית שופרסל: "פתיחת שני הסניפים חדשים, מהווה צעד נוסף בתהליך התרחבותה של הרשת באופן משמעותי, במטרה להתחזק בשנת 2022 ולחזק את התחרות בשוק הפארם בישראל, תוך העמקת הפריסה המאפשרת נגישות לכלל הלקוחות והמגזרים בארץ. רשת Be תמנה 95 סניפים ברחבי הארץ בנוסף לאתר האונליין".

שעות פתיחה סניף רמת השרון:

ראשון-חמישי 08:00-22:30, שישי וערבי חג: 8:30-14:30, מוצ"ש: 20:45-23:00

כתובת: אוסישקין 3 רמת השרון

שעות פתיחה סניף יישוב אפרת:

ראשון-חמישי 08:30-21:00, שישי וערבי חג 8:00-17:00

כתובת: זית שמן 3 אפרת

אודות רשת Be:

רשת Be מבית שופרסל מציעה דרך חדשה לצרוך פארם בישראל. Be מביאה לכם זרם בלתי פוסק של המותגים הכי חדשים, הכי חמים והכי מצליחים בארץ ובחו"ל, כזה שמתחדש ומשתנה כל הזמן ושאין להשיג בשום מקום אחר בארץ. Be משלבת פתרונות טכנולוגיים מתקדמים שמאפשרים לכם להתנסות ולחוות את המוצרים עוד לפני הקנייה. בסניפי Be מחכים לכם מדפים דיגיטליים שנותנים מידע על המוצרים שאתם בוחרים, מראות חכמות שמהן מוקרנים סרטוני How tos כדי שכל תכשיר וכל מוצר שתקנו, ייתן לכם את התוצאות הכי טובות שאפשר לקבל, ומכשירי סרוק וקנה שחוסכים מכם את הצורך לחכות בתור לקופה. כל זה כדי שהקנייה שלכם תהיה מהירה יותר, מדויקת יותר, מהנה ומשתלמת הרבה יותר.