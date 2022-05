הסרום הראשון נגד פיגמנטציה מבית גרנייה

מותג הטיפוח הבינלאומי GARNIER משיק לראשונה: סרום ויטמין C • הפורמולה הייחודית מכילה ויטמין C, חומצה סליצילית וניאצינאמיד, המסייעת להבהרת כתמי עור • התוצאה: מראה עור אחיד, בהיר וזוהר יותר

סרום ויטמין C גרנייה | צילום: יח"צ חו"ל

מותג הטיפוח הבינלאומי גרנייה משיק לראשונה סרום ויטמין C המסייע בהבהרת כתמי עור, החלקת העור והענקת זוהר.

הדאגה מספר 1 של הצרכניות היא – פיגמנטציה וכתמי עור. לאחר שזכה להצלחה מסחררת בעולם, סרום ויטמין *C של גרנייה מגיע לישראל ומספק מענה אפקטיבי לצרכניות הישראליות במדינה שטופת השמש.

מה תפקידו של הסרום?

הסרום מעניק לעור בוסט משמעותי של חומרי הזנה שחשובים לו, והוא מהווה את הבסיס לשאר מוצרי הטיפוח וההגנה לעור. הסרום מכין את העור לפני קרם הלחות ומעניק לו רכיבים מרוכזים פעילים – כל סרום והרכיבים שבו.

סרום ויטמין C של גרנייה מבוסס על פורמולה ייחודית המכילה 3.5% ניאצינאמיד, ויטמין C, חומצה סליצילית וחומצת לימון, כשכולם מהווים רכיבים פעילים עוצמתיים הידועים בסגולתם להפחית מראה כתמים ולהעניק לעור מראה אחיד, קורן וזוהר. סרום ויטמין C מסייע בהפחתת מראה כתמי עור בתוך 6 ימים בלבד!**

יעילות מוכחת!

בתוך 3 ימים – העור מוזן בלחות ובעל תחושה חלקה יותר | בתוך 6 ימים – הסרום מסייע בהפחתה במראה ובצפיפות כתמי העור | בתוך 56 ימים – מסייע בהפחתת 43% מנראות הכתמים הכהים על עור הפנים, בהשוואה לעור סביבם***

הסרום מוגש בבקבוק זכוכית עם טפטפת נוחה לשימוש (כמות מדודה ומדויקת) והאריזה ניתנת למיחזור.

הוראות שימוש: יש להשתמש במנת פיפטה אחת ולעסות בעדינות על עור פנים נקי. להשתמש מדי בוקר וערב לפני השימוש בקרם יום /לילה.

את מוצרי הטיפוח של גרנייה ניתן להשיג ברשתות השיווק והפארם

בואו נמחזר את היופי! למידע נוסף כנסו ל- www.loreal.co.il

*ויטמין C = נגזרת ויטמין C | ** על בסיס מחקר שנעשה על 74 אנשים, התוצאות עשויות להשתנות בין אדם לאדם

*** מבחן ניקוד לאחר שימוש של 8 שבועות בקרב 74 נבדקים

גרנייה מתחייב ל"יופי ירוק" (GREEN BEAUTY): פורמולות ירוקות יותר, אריזות מתמחזרות וניתנות למיחזור, שימוש רב יותר באנרגיות מתחדשות, מקורות סולידריים יותר וקידום פעילויות להיאבק בזיהום פלסטיק.