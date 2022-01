הטיפים המושלמים ליום שמח

קרוקס ברשת ווישוז | צילום: עמירם בן ישי

קר בחוץ, החורף הסתער עלינו, ובזמן שאני קוראת את הטיפים המקסימים שהגיעו אלינו ובוחרת את הטיפ הזוכה, אני נועלת את נעלי הקרוקס האהובות על כולנו, שאפשר להשיג אותן עכשיו גם בגרסה החורפית, הממותה – כשהן מעוטרות בפרווה. הנעל אותה נעל, הצבעים לא השתנו וגם החורים נשארו במקומם, Crocs המותג האמריקאי שנחת בישראל ב-2005 ובשנה האחרונה חוזר להיות אופנתי בעולם וכמובן גם בישראל, המוטו של המותג שנטמע כבר לפני כשנתיים come as you are רלוונטי יותר מתמיד ומציג את המותג באור חיובי ואופנתי ביותר, גם העונה קרוקס מביאה קולקציה נכונה עדכנית אופנתית ונוחה שמאפשרת לכל אחד למצוא בה את הדגם שמתאים לו.

הטיפים שהגיעו אלינו היו מגוונים, ביקשנו שתעניקו לנו את הטיפ ליום שמח. דווקא בימים אילו אנו זקוקים לטיפים מהסוג השמח:

"אני תמיד משכימה קום ומכינה עוגת בית בחושה קלה, אבל כזאת שמפיצה ריח נפלא, כדי שכל בני הבית יקומו לריח אפייה משמח", סיפרה לנו דיתי.

"כל בוקר אני משאיר פתק עם משפט משמח לילדים ולבעל על השולחן, הם כבר מחכים לפתקים שלי", מוסיפה רחלי. "ואני מקפידה להכין קפה במכונת קפה כל בוקר לשים בכוס שהיא רק שלי עם קוביית שוקולד אחת משובחת, ורק אז מתחילה את היום".

והטיפ של לאה, שחוגגת בימים אלו שמונים: "אני מתחילה את היום עם עשיית טוב, מחפשת לעשות כל בוקר שידוך, מי שמשמח אחרים חווה שמחה בעצמו, להתחיל את היום במצווה".

רעיה לוינגר מהשומרון ממליצה: "להקיף את עצמך באנשים חיוביים מידי יום".

ורבקה שולץ שמעבירה קורסים להעצמה אישית ממליצה "לנהל יומן הכרת טוב, לרשום כל יום משהו חיובי שעשו עבורך ולהכיר תודה".

ואת הטיפ הזוכה אנחנו נעניק לזוכה המאושרת שביקשה שנשמור את שמה במערכת:

"אחרי שעברתי ניתוח שפגע לי בעצב, ניתוח שגרם לי לסבול מכאב כרוני, עברתי לנעלי קרוקס בלבד, היחידות שמרגיעות לי את הכאב, ואני מתחילה את היום בחשיבה חיובית, אני מתנדבת כל בוקר לפני העבודה לעזור לאנשים חולים, לחייך אליהם, לתת להם תקווה שתמיד יש בשביל מה לקום, רק צריך להאיר בפנס אפילו משהו קטן, מכוס קפה ועוגה עסיסית ועד פרח פורח בקצה הרחוב".

תודה לך הזוכה המאושרת הפרס ישלח לביתך ותמשיכי להאיר ולעשות טוב.