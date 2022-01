מטפל הרגשי מארח את נגן הקלרינט

עטיפת סינגל ה' אוהב אותך מרדכי רוט ודוד קליגר

לאור הצלחה הגדולה בשיר "זה לא מנשה" צירף גם הפעם רוט את נגן הקלרינט דוד קליגר שקישט ועטף את המילים הפשוטות הללו בצלילים, קולות והמון לב.

יהודי יקר, "השם אוהב אותך". בוא תראה ותתחזק!

קרדיטים:

לחן, מילים ושירה: מרדכי רוט.

נגן אורח: דוד קליגר.

עיבוד, צילום וקולות: ראובן חיון.

מילים:

כותב הזוהר הקדוש – אמר רבי יהודה: אילו היו יודעים בני האדם את גודל האהבה שאוהב הקדוש ברוך הוא לישראל – היו שואגים ככפירים לרדוף אחריו.

ה' אוהב אותך, בכל מקום שבו תלך השם אותך מאוד אוהב.

אייבישטער האט דיר ליב, ווי דו גייסט, ווי דו שטייסט, ער האט דיר ליב זייער שטארק.

Hashem love's you, Every where you will be hashem love's you very much.