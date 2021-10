חדש: מטפל בפצעון כבר מהשימוש הראשון

ניאופרם מוצרי צריכה מרחיבה את המותג 'דוקטור עור' ומשיקה את סדרת OILY OR FORTE לטיפול בעור שמן הנוטה לפצעונים • מוצרי הסדרה מכילים את רכיב הפטנט Acnacidol BG המכיל חומצה ייחודית המופקת ממזון מלכות ומעניק מראה עור נקי כבר מהשימוש הראשון

מותג הדרמו-קוסמטיקה דוקטור עור, שפותח על ידי רופאי עור, מרחיב את מגוון המוצרים ומשיק את סדרת OILY OR FORTE, סדרת מוצרים חדשה לטיפול אפקטיבי בעור עם פצעונים, עם רכיב ייחודי למראה עור חלק יותר, עם תוצאות מראה עור נקי כבר מהשימוש הראשון!

כל מוצרי הסדרה מכילים רכיב פטנט ייחודי – Acnacidol BG המכיל חומצה ייחודית המופקת ממזון מלכות והוכח מחקרית כמסייע לטיפול אפקטיבי בעור עם פצעונים ולמראה עור נקי וחלק יותר, מפחית מראה שמנוני, מכווץ את הנקבוביות ומשיב את האיזון והמראה הבריא לעור. הרכיב מסייע במניעת "ראשים שחורים" העלולים לגרום להופעתם החוזרת של פצעונים, הינו בעל פעילות מוכחת ושומר על הסביבה ההיגיינית של העור.

בנוסף לרכיב הפטנט, כל מוצרי הסדרה מכילים גם חומצה סליצילית המסייעת בפתיחת הנקבוביות למראה עור בריא ונקי יותר, ניאצינאמיד המסייע לטיהור והרגעת העור ולשיפור מראהו ושילוב ייחודי של תמציות צמחים התורמות להזנה ולהגנה על העור.

לדברי אלית קלדרון מנהלת שיווק דוקטור עור, ניאופרם מוצרי צריכה: "פצעונים הינה אחת מבעיות העור הרווחות ביותר. תופעה זו מתחילה לרוב בגיל ההתבגרות אך התגברה גם בקרב צרכנים בוגרים יותר עם תקופת הקורונה ולבישת המסיכות על עור הפנים. לעיתים, הם נוטים להשאיר אחריהם צלקות, ולכן ככל שנקדים בטיפול, לא רק שנשיג מראה עור חלק יותר, אלא גם נסייע להפחתת הופעת פצעים חדשים. סדרת Oily OR FORTE מעניקה תוצאות נראות לעין כבר מהשימוש הראשון, הודות לרכיב פטנט ייחודי המצוי בכל מוצרי הסדרה והינו בעל יעילות מחקרית מוכחת, זאת לצד רכיבים פעילים נוספים. הסדרה החדשה שפותחה בשיתוף רופאי עור, מאפשרת לבסס שגרת טיפול אופטימלית הכוללת – שימוש יומיומי בתרחיץ במרקם ג'ל לשטיפת פנים וקרם לחות נטול שומן ולהשלמת הטיפול תחליב גרגירים עדין לניקוי עמוק – לשימוש פעמיים שלוש בשבוע".

לדברי יעל בן צבי, סמנכ"לית שיווק, ניאופרם מוצרי צריכה: "מותג דוקטור עור מייצר מגוון רחב של מוצרי דרמו-קוסמטיקה, המיועדים לטיפוח העור ולטיפול בבעיות עור שונות. בזכות הידע והמומחיות שלנו, לצד בחינת מגמות חדשניות אנו ממשיכים להעניק לצרכנים פתרונות חדשניים עם רכיבי פטנט המספקים פתרון יעיל עם תוצאות נראות לעין במהירות. השקה זו מצטרפת לעוד מספר השקות משמעותיות שנעשו לאחרונה, ביניהן סדרת האנטי אייג'ינג Filler OR המכילה חומצה היאלורונית בפטנט ייחודי למראה עור חלק יותר בתוך שעה, סדרת האנטי אייג'ינג OR Supreme, המכילה את רכיב הפטנט OxyForce® המסייע בהפחתת מראה הקמטים העמוקים ומוצרי BB CREAM מסדרת Renew OR המשלבים למעט הגוון גם רכיבי פטנט אנטי אייג'ינג, המעניקים שיפור באזור הקמטים תוך שבוע בלבד".

מוצרי סדרת Oily OR FORTE:

ג'ל ניקוי טיפולי לעור שמן הנוטה לפצעונים- תרחיץ פנים טיפולי לעור מעורב עד שמן הנוטה לפצעונים, ללא סבון במרקם ג'ל, לניקוי עמוק של עור הפנים. מסיר ביעילות עודפי שומן ומטהר את הנקבוביות, מבלי לייבש את העור או לגרותו ומבלי לפגוע בשכבת ההגנה הטבעית שלו. מחיר מומלץ לצרכן: 83.9 שקלים.

תרחיץ פנים טיפולי לעור מעורב עד שמן הנוטה לפצעונים, ללא סבון במרקם ג'ל, לניקוי עמוק של עור הפנים. מסיר ביעילות עודפי שומן ומטהר את הנקבוביות, מבלי לייבש את העור או לגרותו ומבלי לפגוע בשכבת ההגנה הטבעית שלו. מחיר מומלץ לצרכן: 83.9 שקלים. קרם לחות טיפולי לעור שמן הנוטה לפצעונים- קרם לחות טיפולי לעור מעורב עד שמן הנוטה לפצעונים, יעיל ומסייע למראה עור בריא וחלק יותר מפצעונים, בעל מקדם הגנה מהשמש SPF 30. הקרם נטול שומן במרקם קליל, מזין את העור בלחות, מעניק לו מראה מאט ללא ברק מיותר ומפחית את המראה השמנוני. מחיר מומלץ לצרכן: 99.9 שקלים.

קרם לחות טיפולי לעור מעורב עד שמן הנוטה לפצעונים, יעיל ומסייע למראה עור בריא וחלק יותר מפצעונים, בעל מקדם הגנה מהשמש SPF 30. הקרם נטול שומן במרקם קליל, מזין את העור בלחות, מעניק לו מראה מאט ללא ברק מיותר ומפחית את המראה השמנוני. מחיר מומלץ לצרכן: 99.9 שקלים. תחליב גרגירים עדין לעור שמן הנוטה לפצעונים- תחליב גרגירים (פילינג) טיפולי לעור מעורב עד שמן הנוטה לפצעונים, במרקם קרמי עדין במיוחד, לניקוי עמוק של עור הפנים, להסרת עודף שומנים, טיהור הנקבוביות מבלי לייבש את העור או לגרותו וכן מבלי לפגוע בשכבת ההגנה הטבעית של העור. הגרגירים מייצרים פילינג עדין ויעיל לעור הפנים, להסרת תאים מתים וחידוש תאי העור. למראה עור בריא, חיוני, רענן ונקי יותר. גרגירי הפילינג משאירים על העור שכבת חוחובה שמעדנת, מרגיעה ומרככת אותו. מחיר מומלץ לצרכן:79.9 שקלים.

ניתן להשיג ברשתות הפארם, בבתי המרקחת הפרטיים ברחבי הארץ ובאתר דוקטור עור.

* * *

דוקטור עור, מותג מוצרי הטיפוח והטיפול לפנים ולגוף, פרי פיתוחם של רופאי עור, מציע מגוון מוצרים רחב וייחודי. ייחודם של מוצרי דוקטור עור הוא בפיתוחם ע"י רופאי עור, מתוך מומחיות ומחוייבות לבריאות העור. מגוון ממוצרי דוקטור עור נבדקו לעור רגיש ומתאימים למגוון סוגי וצרכי העור השונים. בכל מוצרי דוקטור עור רכיבים שיעילותם מוכחת.

דוקטור עור הינו מותג מבית ניאופרם מוצרי צריכה, העוסקת בשיווק ומכירה של מגוון רחב של מוצרי צריכה מעולמות הדרמו-קוסמטיקה, תוספי תזונה, תינוקות, גיל שלישי, היגיינה, טיפוח הבית ותרופות ללא מרשם (OTC). בין המותגים המשווקים ע"י החברה: אדויל, צנטרום, ליסטרין, סימיליאק, נרבן, דורמינול, מוסטלה, בלנאום, NUK ו- R3, מותג החיתולים והמגבונים בייביסיטר, חיתולי נועם למבוגרים ומוצרי הניקיון לבית של קוויק. מגוון החיתולים והמגבונים מיוצרים במפעל DPL, אשר נמצא בבעלות החברה.

ניאופרם מוצרי צריכה הינה חלק מקבוצת ניאופרם, המתמחה ומובילה במתן פתרונות משולבים וחדשניים בתחום הבריאות ושיפור איכות החיים. הקבוצה, בין היתר, מפתחת, מייצרת, משווקת ומפיצה תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם, מוצרי צריכה וציוד ומכשור רפואי.