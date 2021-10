מי אמר שקרוקס זה רק בקיץ?

קרוקס ברשת ווישוז | צילום: עמירם בן ישי

מי שחשב שעברנו את הקיץ ונפרדנו מהקרוקס, נכונה לו אכזבה. נעלי הקרוקס שבות אלינו בגרסה החורפית, הממותה – כשהן מעוטרות בפרווה. הנעל אותה נעל, הצבעים לא השתנו וגם החורים נשארו במקומם.

Crocs המותג האמריקאי שנחת בישראל ב-2005 ובשנה האחרונה חוזר להיות אופנתי בעולם וכמובן גם בישראל, המוטו של המותג שנטמע כבר לפני כשנתיים come as you are רלוונטי יותר מתמיד ומציג את המותג באור חיובי ואופנתי ביותר, גם העונה קרוקס מביאה קולקציה נכונה עדכנית אופנתית ונוחה שמאפשרת לכל אחד למצוא בה את הדגם שמתאים לו.

טכנולוגיית הלייט רייד שנכנסה לחיינו בעונות הקודמות מתרחבת ומתעצמת עם דגמים חדשים וצבעים חורפיים ועדכניים שנכנסים העונה לקולקציה.

בקולקציה החדשה, קרוקס מציעה קשת מגוונת ורחבה של דגמים וצבעים לשימוש יומיומי כולל דגם פרוותי חורפי, המתאים לטרנד ה״מכוער יפה״ סופר צבעוני וייחודי. מגיע בכמה צבעים והדפסים. אווירת נעלי לאנשים שרוצים להיראות 100% שיק גם בבית.

ניתן להשיג ברשת ווישוז מבית קרוקס אנד מור ברחבי הארץ ובאתר האונליין https://www.weshoes.co.il

» צילום: עמירם בן ישי