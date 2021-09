מותג טיפוח השיער 'אלביב' מבית מותג הקוסמטיקה הבינלאומי 'לוריאל פריז' משיק את סדרת הפרימיום החדשה: MORE THAN SHAMPOO "הרבה יותר משמפו" – מנקה כמו שמפו ומטפח כמו מסכה! • שלושה סוגי שמפו המבוססים על פורמולה בלעדית המכילה ריכוז גבוה של ליפידים מזינים ויותר מ -1/3 קרם מזין ומטפח

הרבה יותר משמפו - לוריאל פריז אלביב | צילום: יח"צ חו"ל

מותג טיפוח השיער אלביב מבית מותג הקוסמטיקה הבינלאומי לוריאל פריז משיק לרגל החגים סדרת טיפוח לשיער – MORE THAN SHAMPOO 'הרבה יותר משמפו'. שלושה סוגי שמפו שונים כשכל אחד מהם מנקה כמו שמפו, ומטפח כמו מסכה!

כל אחד ממוצרי הסדרה מועשר במרקם הדומה לזה של מסכה לשיער, יחד עם ריכוז גבוה של ליפידים מזינים. הטכנולוגיה בה יוצר השמפו מועמדת לרישום כפטנט, ובכך מציעה לצרכנית שיקום אינטנסיבי לשיער שטרם נראה כמותו:

שיער רך פי 3 בהשוואה לשמפו רגיל

לשיער פי 2 יותר קל לסירוק

לשיער קל יותר לסידור

יותר סיבי שיער מחוזקים

כל אחד משלושת המוצרים בסדרה עונה על הצורך של סוגי שיער שונים:

• MORE THAN SHAMPOO – Extraordinary Oil מעניק הזנה עמוקה לשיער יבש.

• MORE THAN SHAMPOO – Dream Long – מעניק שיקום אינטנסיבי לשיער פגום ובעל קצוות מפוצלים.

• MORE THAN SHAMPOO – Color Protect – מעניק שיער זוהר וקורן יותר לבעלות שיער צבוע.

הוראות שימוש: יש להשתמש על שיער רטוב. מרחי על כף היד כמות נדיבה של MORE THAN SHAMPOO מסוג השמפו שבחרת בהתאם לשיערך, מרחי על השיער משורשו ועד קצותיו בתפזורת אחידה, ועסי בעדינות בתנועות סיבוביות עד הקצפה. חכי מספר דקות, ושטפי ביסודיות.