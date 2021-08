קולקציה שתעניק לבית שלכם טוטאל לוק מושלם

קולקציית סתיו-חורף 2021 של ורדינון מציעה עולם שלם של מוצרים ליצירת לוק אותנטי ואופנתי לחדרי הבית השונים – ממצעי יוקרה קלאסיים המעניקים תחושה של חופשה בריזורט יוקרתי, מגוון סטים בסגנון אורבני שהפך בן-בית אצל הישראלים, דרך מצעים בצבעי שחור ולבן במראה נקי, מתוחכם ואלגנטי, שלל מגבות ואביזרי אמבטיה ועד לליין אקססוריז עשיר הכולל כירבוליות רכות, שטיחונים, ציפיות נוי ואפילו נעלי בית. כל הפריטים עוצבו על יד סטודיו הבית של נעמן גרופ – Tutto Arte, כשהקו המנחה הוא ליצור קולקציה שתעניק לבית Total Look מושלם.

הפתעה נעימה מחכה למי שמחפש חווית שינה של בני מלוכה. בקולקציית החג עשה מותג מצעי היוקרה הבלעדי של ורדינון Five crowns צעד נוסף קדימה עם חידוש מלכותי– מצעי כותנה מצרית מודפסת בשילוב קטיפה רכה. קליאופטרה, הסט החדש עם טוויסט ושדרוג ייחודי, מצטרף לנבחרת מצעי היוקרה המשובחים המבטיחים תחושת פינוק כמו של מלונות יוקרה. Five crowns – only the best for you.

מושלם כבר אמרנו?

כדי לספק ללקוחות חווית קניה נוחה, קלה ומהנה, מקפידים בכל חנויות ורדינון לסדר את הפריטים המגוונים בהתאם לסגנונם הייחודי. כך לצד ארון המותג Five crowns מציעה קולקציית סתיו-חורף 2021 מבחר עשיר של מצעים המחולקים בין 4 ארונות שונים: ארון ה-Urban שובה הלב, הכוכב הבלתי מעורער בכל עונות השנה, ארון ה-Jeansy (ג'ינסי), השואב השראה מבד דנים העל זמני, ובו מצעי פרקל, כותנה וסאטן איכותיים, ארון Black & White המאופק שבין פריטיו נמצאים גם שני סטים של מצעים במראה התואם לעיצוב שתי מערכות אוכל מתוך קולקציית החג של נעמן Total Look – ולקראת החורף – ארון ייעודי למצעי פלנל רכים ונעימים במיוחד לחוויית שינה מושלמת.

תשומת לב רבה הוקדשה בקולקציית ראש השנה למגוון רחב של אביזרים משלימים שבשילובם מקנים לחדרי הבית לוק אופנתי המספר סיפור ייחודי. שלל האביזרים חולקו גם הם בהתאם לארונות הקולקציה וכך הפכה מלאכת ההתאמה לנגישה וידידותית יותר עבור לקוחות הרשת. בין הפריטים השונים: ציפיות נוי מקטיפה 100% כותנה, שבנוסף ליופין האלגנטי הן גם מושלמות לתנומה קלה ונעימה; מבחר שטיחונים במראה אירופאי עם דוגמאות מגוונות, שניתן לקבל גם במידות גדולות מהרגיל לחדרי אמבטיה מרווחים; שטיחוני פרווה ונעלי בית תואמים, שמיכות מיקרופייבר רכות ומלטפות, מגבות ג'קארד, מגבות בשילוב לורקס עם אפקט תלת מימד וגם מגבות Yarn Dye ועוד.

אופנת הבית והלייף סטייל

המותג ורדינון, שהפך שם נרדף לאיכות ומקצועיות בתחום ההום סטיילינג, שייך לנעמן גרופ מקבוצת אלון רבוע כחול ישראל מבית קבוצת אקסטרה שבבעלות איש העסקים מוטי בן משה. לאור התרחבות עסקי הקמעונאות של נעמן גרופ שונה שם הקבוצה מנעמן גרופ לאקסטרה ריטייל. מעבר למותגים ורדינון ונעמן, רכשה הקבוצה גם את חברת צוקר, המייבאת ומשווקת כלים וציוד למטבחים המקצועיים, רשת הום סטייל, היבואנית והסיטונאית הגדולה בארץ לכלי מיטה ווילונות אשר לה רשת חנויות לממכר טקסטיל לבית ועוד.

דודי כהן, מנכ"ל אקסטרה ריטייל: "ורדינון, בוטיק אופנת הבית והלייף סטייל הייחודי בישראל, מקפיד תמיד להעשיר, לגוון ולשדרג את תמהיל המוצרים, כדי לתת מענה ראוי ואיכותי ולספק את צרכיו של קהל יעד רחב ככל הניתן ובכללו המגזר החרדי בו הרשת רואה חשיבות כקהל לקוחות משמעותי, נאמן היודע לזהות איכות . אני גאה בצוות המעצבות המוכשרות שלנו שמפתיע תמיד עם שפה עיצובית ייחודית למותג, בהשראת טרנדים אופנתיים אירופאים שהינם להיט בתחום אופנת הבית, ובתוספת טאץ' ישראלי ייחודי."

לדבריו: "גם אם את החג הקרוב ניאלץ לציין כשנגיף הקורונה עדיין כאן – אנחנו בורדינון נמשיך לעשות כמיטב יכולתנו כדי להעניק ללקוחות שלנו מגוון רחב של מוצרים אשר יקנו לבית מראה מחודש ורענן ואווירה אופנתית, שמחה וחגיגית."

ויקה יוסל, מנהלת החדשנות בקבוצה וסטודיו Tutto Arte, מציינת: "הייחודיות של מותגי ורדינון ונעמן, המובילים בחדשנות ובאיכות בלתי מתפשרת, הוא סטודיו הבית בהובלת צוות מוכשר ומקצועי היודע להמציא כל פעם מחדש קולקציות לייף סטייל מנצחות בהשראת טרנדים מובילים בסטיילינג העולמי, בלי לוותר על אמירה מקומית ומקורית". לדברי ויקה: "לאחרונה זיהינו מגמה ברורה שיותר ויותר ישראלים מקדישים תשומת לב לאקססוריז ומשקיעים מחשבה רבה בשילובים של פריטים קטנים ומשלימים – אלה שעושים את ההבדל! לכן בקולקציה הנוכחית הקדשנו מקום של כבוד ובולטות לשלל אביזרים משלימים המוסיפים את הטאץ' הסופי ביצירת ה-Total Look המושלם."

הטבות מיוחדות ומחירים אטרקטיביים מחכים לחברי מועדון הלקוחות של ורדינון ונעמן NV CLUB ולמצטרפים החדשים ברכישת מוצרי קולקציית החג שכבר זמינה בחנויות הרשת ובאתר האון-ליין

ורדינון מאחלת ללקוחותיה שנה טובה ומוצלחת ומציעה לחברי מועדון הלקוחות של ורדינון ונעמן CLUB NV ולמצטרפים חדשים 30% הנחה על קולקציית החג* (20% הנחה לכלל הלקוחות) בסניפי המותג בפריסה ארצית ובאתר האון ליין – vardinon.co.il

*בקניית 2 פריטים ומעלה **המבצע בתוקף עד 29.09.21 ו/או עד גמר המלאי. אין כפל מבצעים.