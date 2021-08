חדש על המדף: פינוק שבא מהפרי

צילום: סטודיו יפאורה

ספרינג משיק לראשונה בישראל קטגוריה חדשה של משקאות שייק פרי, טבעי ומפנק בבקבוקי פרימיום אישיים ובקרטוניות 1 ליטר – שלושה שילובי טעמים אקזוטיים, מפנקים ועשירים בפרי:

אננס מנגו פסיפלורה

בננה תמר תפוז

בננה אננס קוקוס פירות יער

כל המשקאות בסדרה החדשה ללא תוספת סוכר – כל הסוכר מגיע מהפרי, ללא ממתיקים מלאכותיים, ללא חומרים משמרים וללא צבעי מאכל. רק פירות, מים וזהו!

לדברי טל מלכה-סלהוב, מנהלת שיווק יפאורה: " ספרינג ממשיך להוביל בקטגוריית המשקאות המפנקים והאקזוטיים ומשיק לראשונה בישראל- משקאות שייק סמיכים, מפנקים ועשירים בפרי. הסדרה מכילה רק פירות ומים, ללא תוספת סוכר. בסדרה שלושה טעמי שייק טבעיים ומפנקים באריזה אישית ובאריזה משפחתית."

ספרינג שייק, משקאות שמספקים חוויה אקזוטית ומפנקת עם מגוון רחב של טעמים ושילובי פרי מיוחדים המאפשרים לחוות, להתרגש, ליהנות ולהתפנק כל יום מחדש.

הסדרה החדשה תושק באריזה אישית, לצריכה ON THE GO לכל מי שמעוניין להתפנק במהלך היום עם שייק פירות עשיר, ובאריזה משפחתית של קרטוניות 1 ליטר.

פיתוח המוצר נמשך למעלה משנתיים, על מנת להגיע למוצר טבעי, קרוב ביותר לשייק בדוכנים, ועל כן הוא מורכב רק ממיצי ומחיות פרי ללא רכזים וללא תמציות.