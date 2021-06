לראשונה: רופא ישראלי עם הפרס היוקרתי

פרופ שמחה יגל, צילום אבי חיון

פרופ' שמחה יגל, מנהל אגף נשים ויולדות בבית החולים הדסה, זכה בפרס היוקרתי – מדליית הזהב של איאן דונלד, כהוקרה על תרומתו המדעית המשמעותית לקידום אולטרסאונד אבחוני במיילדות וגינקולוגיה. את ההוקרה קיבל מארגון ISUOG (The International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology) – האגודה הבינלאומית לאולטרסאונד מיילדותי וגינקולוגיה.

פרס מדליית הזהב של איאן דונלד הוא ההערכה המשמעותית ביותר שמוענקת על ידי ISUOG, והוא ניתן כהוקרה לרופאים וחוקרים על מפעל חיים, והגעה להישגים ולתצפיות מחקריים פורצי דרך בתחום האבחון והטיפול המבוסס על בדיקת אולטרסאונד. בפרס זוכה מידי שנה אחד מבכירי הרופאים והחוקרים בתחום האולטרסאונד המיילדותי והגניקולוגיה, כשהזוכים בשנים עברו הם אלו הבוחרים, באמצעות ועדה, את הזוכה השנתי הבא.

פרופ' שמחה יגל: "קבלת ההוקרה משמחת אותי מאוד, זהו כבוד עצום. בזכות המחקר והפעילות בתחום הזה הבאתי אושר להמון אנשים, ביניהם גם כאלו שהגילוי המוקדם עזר להם לקבל החלטות חשובות. אני מרגיש שאני מייצג בזכייה את הדסה ואת ישראל בכבוד, וזוכה להיות חלק מקבוצה איכותית של רופאים וחוקרים שזכו בהוקרה החשובה הזאת.

במשך 40 השנים האחרונות האולטרסאונד הפך לכלי האבחון מספר אחד בעולם. בישראל, כמחצית מהאוכלוסייה הן נשים, כשרובן (מגיל 20 ומעלה) עוברות בדיקת אולטרסאונד שגרתית לפחות פעם בשנה. בישראל למשל, מתבצעות בהריון למעלה ממיליון בדיקות אולטרסאונד בשנה ובשל כך, החשיבות היא כה רבה. התחרות על הפרס מידי שנה, היא קשה מאוד, לכן זה מחמיא מאוד וכבוד גדול עבורי לזכות בהוקרה".

פרופ' יגל זכה בפרס בעיקר בשל מחקרו ופעולותיו בתחומי: אקו לב העובר, המומים התפתחותיים והחשיבות שלהם, השימוש באבחון בתלת ממד מעבר לכך, שיטת סריקת לב העובר שגילה פרופ' יגל הפכה לשיטה הכלל עולמית לבחינת אקו לב עוברי – מדובר בעשרות מיליוני בדיקות, בכל העולם, מידי שנה, ושיפרה גם את הטיפול באופן משמעותי.

ISUOG הוא הארגון המוביל של מומחים באולטרסאונד למיילדות וגינקולוגיה, בו חברים חוקרים ורופאים מ-140 מדינות.