ברק גרוסברג מרגש: "ואהבת לרעך כמוך"

הזמר-יוצר והגיטריסט החב"די ברק גרוסברג בסינגל-קליפ חדש, המגיע כמענה לפירוד המתגבר לאחרונה ובקריאה לאחדות וקבלת השונה.

ארבעה חודשים בלבד לאחר ששחרר את הסינגל Keep The Order בנושא ה-7 מצוות בני נח, משחרר ברק שיר חדש The Gulden Rule

("ואהבת לרעך כמוך" בתרגום לאנגלית) בנושא קבלת ואהבת השונה בדיוק כמו שהוא אוהב את עצמו, מתוך הראייה החסידית כפי שאלוקים מצווה אותנו. שני שירים אלו, הם מתוך אלבום חדש שעתיד לצאת בקרוב.

ברק הוא בעל תשובה כ-9 שנים, נולד וגדל במרכז תל אביב, החל לנגן ולהופיע בבמות גדולות מגיל צעיר, בנו של מייסד מועדון הרוק הישראלי שאול גרוסברג אשר הפיק מופעים למיטב אמני הרוק בארץ. ברק מגלם בתוכו שתי דמויות שנפגשות בצורה מושלמת – אמן וגיטריסט רוק שלא נופל מאמני הרוק הגדולים וחסיד חב"ד היוצא באמירה של אהבת וקבלת השונה מתוך אמונה בקב"ה במטרה לשבור את המחיצות שקיימות בעם ולהראות שהחיבור ואהבת השונה אפשריים.

השיר נכתב בשפה האנגלית מתוך אווירת שליחות לקרב גם את אומות העולם בשינוי תפיסתם אודות עם ישראל והיהדות. הקליפ צולם בone" "Shot איכותי ומרענן על ידי הצלם המוכשר יענקי אלהרר בטיילת של נתניה.

ברק יצא לאחרונה בסיבוב הופעות אודות סיפור חייו הייחודי והמרגש בבתי חב"ד ועוד.

מופע ההשקה של הסינגל החדש יתקיים בת"א ב"אוזן השלישית" ב15.6 ה' בתמוז בו הוא יארח את הזמר והיוצר העולה יאיר אלייצור, השחקן והזמר דן שפירא, הזמר החב"די עדי גביסון וסולן להקת Orphend land הבינלאומית קובי פרחי. לרכישת כרטיסים מוזלים.