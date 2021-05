קרוקס ממשיכה להפתיע בקולקציית קיץ מרעננת

קרוקס ברשת וישוז | צילום: עמירם בן ישי

רשת WESHOES משיקה קולקציית קיץ מרעננת וחדשנית, נוחה ואופנתית המביאה את הבשורה לקיץ הקרוב.

צבעי המפתח של קולקציית אביב- קיץ 2021 הם גווני הפסטל, פיסטוק הוא הצבע המוביל, טקסטורות רבות כגון: טרצו, טאי טאי, טרופיקל, מטאלי ומנצנץ.

המותג הוותיק והאהוב Crocs ממשיך העונה לחדש ולהפתיע עם השקת קולקציית סנדלים וכפכפים בסילואטים חדשים ומפתיעים, הקלוג מקבל העונה מגוון אינטרפרטציות צבעוניות ומדליקות כגון: הדפסי טאי דאי, שיש, טרופי, משחקי שקיפויות ועוד.

הקולקציה מאופיינת בדגמים קלי משקל, נוחים ומעוצבים על פי צו האופנה העכשווי בעולם, הטכנולוגיה של קרוקס ממשיכה להפתיע ולחדש גם העונה, רבים מהדגמים בקולקציה הם טבעוניים, קרוקס שומרת על ערכים סביבתיים גבוהים.

המותג חווה קאמבק גם בפן הכלכלי בעקבות מגפת הקורונה אנשים בילו זמן רב בבית וגילו שמה שחשוב באמת זה קודם כל נוחות, נעלי העקב נדחקו הצידה והבמה ניתנה כל כולה לקרוקס ובבורסה ובעקבות כך המניה של קרוקס זינקה.

את המותג מאמצות נשים מכל העולם והן מוכיחות לכולנו שנוח זה הכי יפה ואל תשכחו לצעוד בדרך שמתאימה לאורח חייכם תחת הסלוגן שמוביל את המותג- Come as you are.

רשת החנויות Weshoes מונה כ-60 סניפים מצפון ועד דרום.

בנוסף, הרשת מחזיקה בחנות אונליין מצליחה: weshoes.co.il מדובר באחד מאתרי הנעליים החדשניים, האופנתיים והמובילים בישראל.

המגוון בחנויות הרשת רחב ונותן מענה אופנתי, איכותי ונוח לקהל לקוחות מגוון של נשים, גברים וילדים.

כיום יש ברשת מעל 20 מותגים בינלאומיים ברשת החנויות שלנו, ביניהם:CROCS, BLUNDSTONE FREEDOM MOSES, SCHOLL, NATURAL WORLD, DESIGUAL, ,COBIAN ורבים אחרים.

בנוסף, למותגי פרייבט לייבל של הרשת – CANDY, MAGMA ו- SEVENTY NINE.