חדש: טישו היפואלרגני לסובלים מאלרגיה

קלינקס אלרג'י | צילום: יח"צ

קלינקס, מותג הטישו המוביל והמוכר בזכות הנייר הרך והאיכותי שלו משיק טישו היפואלרגני, אשר נבדק דרמטולוגית ומיוצר ללא כל תוספי ריח העלולים לייצר גירוי לסובלים מאלרגיה.

Kleenex Allergy Comfort, פותח במיוחד לשימוש עבור עור הפנים העדין בעת אלרגיה עונתית.

מסקר שנערך על ידי קימברלי קלארק עבור קלינקס עולה ששיעור הסובלים מאלרגיות בישראל עומד על 24%, מתוכם 33% סובלים מאלרגיה לאורך כל השנה ו-36% סובלים מאלרגיה בממוצע 3 חודשים בשנה.

במחקר, שפורסם לא מזמן בכתב העת Proceedings of the National Academy of Sciences והתמקד בצפון אמריקה נטען כי קיים קשר הדוק בין התחממות כדור הארץ להחמרת האלרגיה והארכת תקופת האלרגיה העונתית ונמצא כי הצורך במוצר ייעודי לתקופה זו, עקב כך מתחזק.

התסמינים הנפוצים אצל הסובלים מאלרגיה הינם אף מגורה ונוזל, עיניים דומעות וכל ריח חריג, או בושם יכול להחריף את התחושה האלרגית, לשם כך פותח המוצר הייעודי – Kleenex Allergy Comfort, מוצר היפואלרגני, אשר נבדק דרמטולוגית לעור הפנים העדין, נבדק אופטלמולוגית על ידי רופאי עיניים והותאם לשימוש גם סביב עיניים דומעות ומגורות, ללא תוספים ותמציות העלולות לייצר גירוי נוסף, בעל 3 שכבות עדינות, רכות וסופגות ובמארז נח לנשיאה.

ניתן להשיג את Kleenex Allergy ברשתות השיווק והפארם החל מחודש מאי 2021.