קורונה: מחקר החיסונים הגדול

ראש הממשלה בנימין נתניהו מקבל את החיסון הראשון לנגיף הקורונה בבית החולים שיבא. צילום: עמוס בן גרשום לע"מ

מספר שבועות לאחר פרסומו הראשון של המחקר הגדול מסוגו אודות יעילות החיסון כנגד קורונה שערך מכון כללית למחקר בשיתוף חוקרי אוניברסיטת הרווארד בכתב העת המדעי המוביל The New England Journal of Medicine, מתפרסמות כעת באותו כתב עת תוצאות נוספות המתמקדות ביעילות החיסון בקרב תת-קבוצות באוכלוסיה.

בעוד שיעילות החיסון הגבוהה בקרב האוכלוסיה כולה כבר התפרסמה, עדיין עומדת ותלויה השאלה בנוגע ליעילות החיסון באוכלוסיות ספציפיות. האם החיסון יעיל באותה מידה בקרב המבוגרים? בקרב הסובלים מריבוי מחלות כרוניות? בקרב הסובלים ממחלות כרוניות ספציפיות?

מחקר זה בחן נתונים על כ-1,400,000 מבוטחי כללית סך-הכל, עם משך מעקב ארוך בשבועיים ביחס למחקר הקודם, והשווה עבור כל תת-אוכלוסיה בין מבוטחים מחוסנים לבין מבוטחים לא מחוסנים שהיוו קבוצת ביקורת. שיטת המחקר המתקדמת, שעברה בקרת עמיתים, עשתה שימוש בהתאמה אינדיווידואלית בין שתי הקבוצות על מנת לאפשר הערכה נקיה ככל האפשר של יעילות החיסון. ההגדלה של קבוצות המחקר, ההארכה של משך המעקב והתאמת קבוצות ייעודית לכל אוכלוסיה של חולים כרוניים, איפשרה הערכה של יעילות החיסון בתתי קבוצות שלא ניתן היה להעריך עבורן את יעילות החיסון במחקר המקורי.

גם בתוצאות מעודכנות אלו החיסון נמצא יעיל מאוד בניתוח שכלל את כלל האוכלוסייה, עם מניעה של 96% מהתחלואה התסמינית ו-95% ממקרי התחלואה הקשה (טוב יותר מהערכה קודמת של 94% ו-92% בהתאמה). התוצאות מדגימות גם כי החיסון יעיל במידה גבוהה בכל קבוצות הגיל, עם יעילות של 92% למניעת מחלה תסמינית גם בקרב מחוסנים מעל גיל 70.

עם זאת, נראה כי יעילות החיסון במניעת מחלה תסמינית מעט נמוכה יותר בקרב מבוטחים עם ריבוי אבחנות כרוניות (יעילות של 88% בקרב מבוטחים עם 3 או יותר מחלות רקע/גורמי סיכון). בקרב מבוטחים עם מחלות ספציפיות, יעילות החיסון גבוהה בחולים עם עודף משקל (96%), אך מופחתת במידת מה בקרב מבוטחים עם מחלות כרוניות ספציפיות כגון דיכוי חיסוני לרבות השתלת איברים (84%), מחלת לב (80%), מחלת כליות כרונית (80%) וסוכרת (86%).

לדברי פרופ רן בליצר, מנהל מכון כללית למחקר ומערך החדשנות של כללית "פרסום זה מהווה המשך ישיר למחקר הגדול אשר פירסמנו באותו העיתון לפני מספר שבועות. התוצאות העדכניות מעידות על כך שהחיסון יעיל ומגן מפני מחלה ומחלה קשה בשיעור גבוה ממה שחשבנו והינו יעיל מאד גם בקרב חולים במחלות כרוניות, אולם, כפי שנרמז במחקר המקורי, ההגנה מעט מופחתת במי שסובלים ממספר ממחלות רקע משמעותיות. אלו תוצאות מאד משמחות שכן הן מצביעות על כך שרוב גדול ממקרי התחלואה הצפויה בחולים אלה ימנע על ידי החיסון למרות מחלות הרקע שלהם, אולם, עדיין, יוותר אצלם סיכון שיורי מעט גדול יותר לתחלואה.

שתי מסקנות עיקריות נגזרות מכך לגבי חולים הסובלים ממחלות כרוניות משמעותיות: דגש נוסף לחשיבות הרבה של אוכלוסיה זו להתחסן, בכל גיל, וכן, הצורך של חולים אלה להמשיך ולנקוט בהתנהגות מונעת כאשר הם נמצאים בנסיבות בהן קיים סיכון משמעותי להדבקה. לשמחתנו, הסיכון לנסיבות כאלה במדינת ישראל בחודשים האחרונים יורד והולך באופן עקבי".

המחקר נערך על ידי ד"ר נעה דגן, ד"ר נועם ברדה, ד"ר אלדד קפטן, אורן מירון, שי פרצ'יק, פרופ' מארק כץ ופרופ' רן בליצר ממכון כללית למחקר, וכן פרופ' מיגל הרנן ופרופ' מארק ליפשיץ מבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטת הרווארד, ופרופ' בן רייס מבית החולים לילדים בבוסטון ובית הספר לרפואה בהרווארד.