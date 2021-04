כשמייק-אפ וסרום נפגשים במוצר אחד

אל תקראו לו מייק-אפ! ♦ מותג האיפור והטיפוח קליניק משיק Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF20 ♦ מייק-אפ הכולל 3 טכנולוגיות סרום, שלא רק מעניק כיסוי אלא גם משלים את שגרת הטיפוח באמצעות פעולות לתיקון מרקם העור, הבהרה והענקת לחות ♦ התוצאה: גוון עור אחיד יותר, מרקם חלק יותר ולחותי יותר

"קליניק" מרחיבים את סדרת Even Better עם Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF20 –מייק-אפ שנבנה בגישה רב-תכליתית, המפחית – באופן ניכר לעין – את הכתמים הכהים, מאחד את גוון העור, מבהיר ומעניק לחות באמצעות שלוש טכנולוגיות סרום. כבר בתוך זמן קצר של שמונה שבועות, העור מקבל גוון אחיד, זוהר וחלק יותר, גם אחרי הסרת המייק-אפ.

הפורמולה הקלילה ופורצת הדרך כוללת מרכיבים בהם חומצה היאלורונית המעשירה את העור בלחות, חומצה סליצלית המסייעת להשיב את הזוהר הטבעי של העור ולשפר את המרקם שלו, ויטמין C- נוגד חימצון שמבהיר את העור ומולקולה אקסקלוסיבית UP302 למלחמה בכתמים כהים. בנוסף, המייקאפ מכילה הגנת 20SPF רחב טווח עם מסנני קרינה פיזיקלים המסייעים להגן על העור מפני שינוי צבע עתידי.

טכנולוגיה לטיפול בכתמים כהים והאחדת גוון העור: מכילה שלוש נגזרות של ויטמין C ו-UP302: ויטמין סי מסייע בצמצום מראה כתמים כהים, משפר גוון עור בלתי אחיד ומחזק את זוהר העור. כל אחת משלוש הנגזרות בפורמולה בעלת משקל מולקולרי שונה. UP302 היא מולקולת הבהרה ממוקדת שנוצרה בהשראת הצמח דיאנלה אנסיפוליה. היא מסייעת בהאחדת מראה העור ומשפרת את מראה הכתמים הכהים, לרבות כתמי גיל וצלקות אקנה.

טכנולוגיה לשמירה על לחות ותמיכה במחסום הלחות: מכילה חומצה היאלרונית, כולסטרול, קפאין וויטמין E. חומצה היאלרונית היא חומר אוצר לחות המסייע באספקת לחות מידית. קפאין מסייע בשיפור רמת הלחות הכוללת לשמירה על עור תפוח ובעל תחושה נינוחה. כולסטרול וויטמין E מסייעים בהזנת העור לשמירה על לחות לאורך זמן.

טכנולוגיה לשמירה על עור חלק וזוהר: מכילה חומצה סליצילית המחליקה, משפרת את מרקם העור ומבהירה אותו באמצעות שיפור קצב הסרת שכבת התאים המתים בעור.

הגנה מפני קרני UV: הפורמולה מכילה תערובת של מסנני קרינה פיזיים המגינים על העור מחשיפה לקרני UV מזיקות ומהופעת כתמי פיגמנטציה עתידיים, וכן מסנן קרינה SPF 20.

הפורמולה הקלילה מעניקה לחות וכיסוי בינוני עד מלא בגימור משיי, הניתן לבנייה בשכבות. עמידות למשך 24 שעות, גם במים ובזיעה, תוך שיפור מראה העור באופן מידי ולאורך זמן.

תועלות:

נטול שומן

עמיד במים

עמיד בזיעה ולחות

אינו מעורר אקנה

אינו מתגבש

לא נסדק

אינו סותם את הנקבוביות

Even Better Clinical™ Serum Foundation SPF 20 מתאים לסוגי עור 2, 3 ו-4, ומוצע ב-42 גוונים שונים בבקבוקון זכוכית הניתן למיחזור והכולל משאבה לשימוש מדוייק.