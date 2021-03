חדש: בושם לשיער המעניק ניחוח של ריח חלומי

חברת הפארם Be מבית שופרסל שמחה לחשוף שיתוף פעולה מרגש ובלעדי עם נ.דדון ומשיקה את: MyQ – by Nataly Dadon בושם לשיער ♦ הבושם ישווק בבלעדיות ברשת הפארם Be