מקרן נייד אנדרואיד אלחוטי CLX Z9 – מקרן נייד Full HD הטוב בעולם

מקרן נייד

אם לא הכרתם את חברת CLX עד עכשיו, אז הגיע הזמן. חברת CLX השיקה השנה את דגם Z9 שמתיימר להיות מקרן נייד אנדרואיד Full HD הטוב ביותר בעולם. אם לומר אם האמת זו אמירה די יהירה בהתחשב בכל המתחרים שיש בשוק, ובניהם חברות ענק ויצרניות עשירות. אבל, CLX עומדת מאחורי המילה שלה ואחרי בדיקה מעמיקה, גם אנחנו. מה עומד מאחורי מקרן CLX Z9?

אז מה יש לנו במקרן נייד הזה?

חברת CLX מציגה לנו מקרן אנדרואיד נייד (קראו כאן על היתרונות של מקרן אנדרואיד לעומת מקרן רגיל ) ששוקל רק 600 גרם, אבל לכנות אותו גם מקרן כיס. בדרך כלל המקרנים הקטנים האלה לא מציגים איכויות גבוהות מדי, אבל לא הדגם הזה. Z9 הוא מקרן נייד Ultra HD-SMART TV, גם יש לו גם אפשרות של מערכת הפעלה אנדרואיד מובנית, מה שהופך אותו גם למה שנקרא – מקרן אנדרואיד.

המקרן תומך בטכנולוגיית DLP, טכנולוגיה שאופיינית למקרנים היוקרתיים ביותר. יש לדגם את כל החיבורים אותם אתם צריכים – Usb, Wifi, Hdmi,Rgb, micro SD card,Micro USB,3.5mm stereo audio out. למעשה חוץ ממסך זעיר שיתווסף למקרן יש לכם את כל מה שאתם צריכים כדי להנות מחוויה קולנועית.

המערכת כוללת בתוכה שלט אלחוטי, פוקוס אוטומטי ואפילו רמקול מובנה! למעשה החיסרון היחיד שמצאנו בדגם הזה הוא אורך זמן ההפעלה שמגיע לכ 4 שעות בכל טעינה. הפתרון לכך הוא להטעין את המקרן דרך חיבור לרכב, או דרך מטען נייד בדיוק כמו טלפון נייד. אם אתם חוששים שזה אחד מהדגמים שתוך כמה שבועות יפסיק לעבוד, צר לנו לבאס אתכם, המקרן הזה הולך להישאר אתכם הרבה מאוד זמן… רוב המקרנים בשוק היום עומדים על חיי נורה של עד 5,000 שעות, המקרנים המקצועיים יגיעו ל 15,000 מינוס.

הנורה של המקרן הנייד הזה מגיע לאורך חיים של עד 50,000 שעות! גודל התמונה בהחלט מספק ויכול להגיע ל 200 אינץ' באיכות גבוהה. למקרן זה יש ניגודיות גבוהה שגורמת לתמונה להראות הרבה יותר חדה באיכות של Full HD. בנוסף, הצבעים נראים ריאליסטים ומדויקים, ההתאמות של המקרן מפורטות מאוד ומקרן זה הוא בעל אישור ISF – Imaging Science Foundation ובעל סמכות THX. בקיצור, אין ספק שהמקרן הזה עושה נחת לכל מי שרוכש אותו.

מפרט טכני

דגם המקרן: CLX Z9-Android

חיי מנורה: עד 50.000 שעות

רזולוציה מקסימלית: FULL HD – 1920X1080

טכנולוגיה: DLP

עוצמת הארה: כ-3200 לומנס

משקל: 690 גרם

גודל תמונה: 10'-200' אינץ'

יחס ניגודיות: 1:15000

סוללה: 15,000mah

מחיר: 5,390 ש"ח

עוצמת הרמקול: 4W/8ohm

מידות: 146mm*78mm*15.8mm

חיבורים: Usb, Wifi, Hdmi,Rgb, micro SD card,Micro USB,3.5mm stereo audio out.

מיקוד פוקוס ידני לשליטה על איכות הצפייה.

רמקולים: מובנים

לסיכום

נכון מאוד! Z9 מביא לנו פתרון נייד יותר מאשר כל מקרן במחיר הזה, בין אם אתם מחפשים מקרן לסלון, ויש לכם הרבה מקום בבית, תוכלו לבחור במקרן הזה – הוא יעשה לכם את העבודה כנדרש. אם אתם מחפשים חוויה קולנועית על גבי מסך הקרנה חשמלי של 3 מטר לדוגמא, אז דגם זה לא יעשה את העבודה כראוי בשל העובדה שמדובר במסך ענק, לעומת זאת כן תוכלו להקרין על גבי מסך הקרנה 2.44 ותקבלו תמונה חזקה ואיכותית במיוחד.

אם אתם מחפשים מקרן אנדרואיד לסלון, מקרן למרפסת ומקרן לטיולים, במקום לרכוש כל כך הרבה מקרנים חברת CLX מציעה לכם All in One, נשמע משתלם לא? הדגם קיבל את הדירוג הגבוה ביותר לשנת 2021 למקרן הנייד הטוב ביותר על ידי מומחים.

