החורף מגיע: זה הזמן לטפל בפיגמנטציה

פיגמנטציה הינה תופעה של כתמי עור שנוצרים, בין היתר, מחשיפה לא מבוקרת לשמש. החורף הוא הזדמנות מצוינת להתחיל לטפל בנזקי העור שנגרמו כתוצאה מהחשיפה המוגברת לשמש בעונת הקיץ.

הפיגמנטציה היא אחת הסיבות השכיחות לפנייה לרופאי עור*

ממעקב שנערך בארה"ב עולה כי פיגמנטציה היא אחת התופעות הנפוצות בגינן מטופלים מגיעים לרופאי העור* ורבים מהמטופלים משוועים לפיתרון יעיל, נוח וזמין, במחיר סביר.

ד"ר דב סטמפלר, מומחה למחלות עור ויועץ למותג דוקטור עור, מסביר כי פיגמנטציה היא תוצר של ייצור מלנין בכמות גבוהה מהרגיל שעלולה להופיע באזור נרחב או בצורת כתמים באזור מסוים. ירידה בתכולת המלנין עלולה לגרום להיפופיגמנטציה (כתם בעל גוון בהיר מגוון העור) בעוד שעלייה בתכולת המלנין תוביל להיפרפיגמנטציה (כתם בעל גוון כהה מגוון העור).

לדברי ד"ר סטמפלר: "כיום הפתרונות הקיימים לבעיה הם משחות הנרקחות אישית עבור המטופל והן, בדרך כלל, מכילות רכיבים פעילים במינון גבוה ולכן עלולה להופיע רגישות על פני העור בשימוש בהן לאורך זמן, וכן ישנם מצבים בהם לא מומלץ להשתמש בהן. זאת לצד פתרונות מדף קיימים המטפלים רק חלקית בבעיה, בעיקר בשל מינון נמוך של הרכיבים הפעילים. עובדה זו היא שהובילה את דוקטור עור לפיתוח פורמולה ייחודית, הנותנת פתרון משלים יעיל מאד".

"דוקטור עור", מותג הדרמו קוסמטיקה בפיתוח רופאי עור, מציע את – Pigment OR סרום טיפולי לפיגמנטציה המסייע בהבהרה ובטשטוש של כתמי עור באופן משמעותי ונראה לעין, אשר פותח במיוחד לטיפול בכתמים הנובעים מחשיפה לשמש, גיל, שינויים הורמונליים ועוד.

לסרום נוסחה חדשנית ומרוכזת במיוחד המשלבת רכיבים שיעילותם מוכחת הפועלים יחד בשכבות העליונות של העור:

תמצית עץ הבולדו (Diacetyl Boldine)- אנטי אוקסידנט המופק מ-Boldin (מקליפת עץ הבולדו) אשר מקורו בצ'ילה, הידוע ביכולתו לסייע להבהרת העור וליצירת גוון עור אחיד. הרכיב מסייע להחזרת הברק לעור הפנים ולמראה עור זוהר יותר.

ויטמין C – נוגד חמצון הידוע כמסייע לייצור קולגן ולמיצוק העור, מסייע להפחתת נזקים הנגרמים מרדיקלים חופשיים.

ויטמין E – נוגד חמצון המסייע לשמירה על גמישות העור ולהגנה מפני נזקי רדיקלים חופשיים.

המוצר נבדק לעור רגיש ואינו מכיל פראבן.

יעיל לטיפול בפיגמנטציה ובטוח לשימוש

במחקר שבוצע על ידי המכון לחקר העור, ואשר בדק את רמת המלנין (צבען) בקרב 10 מתנדבים שהשתמשו בסרום, נמצא כי רמת המלנין בעור לאחר 8 שבועות היתה נמוכה יותר, כלומר, הסרום נמצא יעיל להבהרת העור. לא נצפו תופעות לוואי משימוש בסרום במהלך המחקר.

עוד מוסיף ד"ר סטמפלר כי ישנה חשיבות לשימוש במסנני קרינה בכל בוקר לפני יציאה לשמש, גם בחורף, בכדי לשפר ולשמר את תוצאות הבהרת העור.

הסרום נבדק לעור רגיש, ללא פראבנים, מתאים לנשים ולגברים ומיועד לשימוש יומיומי על עור הפנים. במהלך השימוש בו, יש להקפיד להשתמש במשך היום בקרם בעל מקדם הגנה גבוה.

מחיר מומלץ לצרכן: 219.90 ₪ (ל- 50 מ"ל)

את מוצרי דוקטור עור ניתן להשיג ברשתות הפארם, בבתי מרקחת נבחרים ובאתר דוקטור עור.

*Wilmer N. et al .Most common dermatologic conditions encountered by dermatologists and nondermatologists, Cutis. 2014 Dec;94(6):285-92.

