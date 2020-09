חדש מצנטרום: 25 ויטמינים ומינרלים לנשים ולגברים

ניאופרם מוצרי צריכה המשווקת את צנטרום, המולטיויטמין הנמכר ביותר בעולם*, מרחיבה את מגוון המוצרים בישראל ומשיקה שני מוצרי מולטיויטמינים ייעודיים: צנטרום המותאם במיוחד לצרכי נשים וצנטרום המותאם במיוחד לצרכי גברים. המוצרים מכילים 25 ויטמינים ומינרלים, עפ"י הקצובה היומית המומלצת לנשים ולגברים, מתאימים לשימוש יומיומי לגילאי 14 ועד 50 שנים.

לדברי דיקלה חרפק מהרבאן, יועצת מדעית למותג צנטרום, "סקרי תזונה מעידים כי מרבית האוכלוסייה לא מגיעה לקצובה היומית המומלצת של רכיבי התזונה הנדרשים, כולל ויטמינים ומינרלים ואחת הסיבות העיקריות לכך היא שאנו לא בהכרח מצליחים לקבל מהתזונה את כל המרכיבים החיוניים לגוף. עוד עולה מסקרי התזונה כי, נשים אינן צורכות מספיק סידן וברזל וגברים אינם צורכים מספיק מגנזיום וויטמין D למשל**. היות ולנשים וגברים צרכים תזונתיים שונים, עולה החשיבות לצריכה של מולטיויטמינים המותאמים באופן ספציפי לדרישות התזונתיות הן של נשים והן של גברים, ואשר עשויים לסייע בהשלמת החוסרים של רבים מאיתנו".

לדברי יעל בן צבי, סמנכ"לית שיווק, ניאופרם מוצרי צריכה: "צנטרום הוא מותג המולטיויטמין מס' 1 בעולם*, בזכות היותו מותג המתמחה בתחום המולטיויטמינים ובשל היותו מיוצר בחברת תרופות בינלאומית עם סטנדרטים קפדניים המבטיחים לצרכן מוצר איכותי. צנטרום משווק בישראל מזה 39 שנים. את מגוון המוצרים של צנטרום המותאם לצרכים של בוגרים, ילדים ובני 50+ , אנו מרחיבים עם צנטרום לנשים וצנטרום לגברים, הנותנים מענה מיטבי לצרכים התזונתיים השונים של כל מין. הרחבת המגוון מאפשרת לכל צרכנ/ית להתאים את ה"צנטרום" לצרכיו".

צנטרום נשים הינו מולטיויטמין המותאם לצרכי נשים לשימוש יומיומי, העשוי לסייע להשלמת התזונה. המוצר מכיל 25 ויטמינים ומינרלים לנשים, ביניהם סידן, ויטמין D, ברזל, חומצה פולית וויטמינים מקבוצה B (מכיל 60 טבליות).

שילוב של סידן וויטמין D, תורם לתפקוד תקין של העצם1. ברזל וחומצה פולית, תורמים להיווצרות תקינה של כדוריות דם אדומות והמוגלובין, לתפקוד תקין של מערכת החיסון ולהפחתת העייפות והתשישות1. ויטמינים מקבוצת B, תורמים למטבוליזם תקין1. ביוטין ואבץ תורמים לשמירה על העור והשיער1.

צנטרום נשים עשוי להתאים בין היתר, לאחר התייעצות עם רופא, לנשים הנוטלות תרופות באופן קבוע, נשים בדיאטה, נשים בעלות עודף משקל ולנשים הנוטלות גלולות.

צנטרום גברים הינו מולטיויטמין המותאם לצרכי גברים לשימוש יומיומי, העשוי לסייע להשלמת התזונה. המוצר מכיל 25 ויטמינים ומינרלים לגברים, ביניהם ויטמין D, ויטמין A, מגנזיום וויטמינים מקבוצה B (מכיל 60 טבליות).

ויטמין D, תורם לתפקוד תקין של השרירים1, תיאמין (ויטמין B1), תורם לתפקוד תקין של הלב1, ויטמין A, ויטמין D, ויטמין B6 וויטמין B12, תורמים לתפקוד תקין של מערכת החיסון1 וויטמינים מקבוצה B (B2, B6 ו- B12), תורמים לתפקוד תקין של מערכת העצבים1.

צנטרום הינו המולטיויטמין הנמכר ביותר בעולם*. מוצרי המותג מיוצרים בסטנדרטים קפדניים ע"י חברת תרופות בינלאומית. צנטרום מכיל מגוון רחב של ויטמינים ומינרלים העשויים לסייע להשלמת הוויטמינים והמינרלים החשובים לחיזוק הגוף ולמניעת חוסרים.

מוצרי צנטרום נוספים:

צנטרום – מולטיויטמין לבוגרים, המכיל ויטמינים ומינרלים במינון המותאם לקצובה היומית המומלצת (מכיל 60 טבליות).

צנטרום סילבר – פורמולה המכילה ויטמינים ומינרלים בהתאם לדרישות המשתנות של הגוף ולפי המינונים המומלצים לבני 50 ומעלה (מכיל 60 טבליות).

צנטרום פרפורמנס – מולטיויטמין המכיל 27 ויטמינים ומינרלים. מכיל מינון מוגבר של ויטמינים מקבוצה B, המסייעים להפקת אנרגיה תקינה וכן תמציות ג'ינסנג וגינקו בילובה, העשויות לתרום לשיפור הזיכרון והריכוז (מכיל 60 טבליות).

צנטרום ג'וניור- מולטיויטמין המותאם במיוחד לילדים. מכיל 22 ויטמינים ומינרלים התורמים להתפתחות הילד. צנטרום ג'וניור מגיע בטבליות מציצה/לעיסה בטעם פטל לימון שילדים אוהבים. מומלץ לצרוך טבלייה אחת ביום, לגילאי 4-12, ללא צבעי מאכל וללא תוספת סוכר (מכיל 30 טבליות).

