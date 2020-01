לחיוך שלך יש כיסוי מושלם • איך תשיגי אותו?

עולם המייק-אפים הוא רחב מאין כמותו, והוא מציע מבחר אינסופי של מוצרים שישלימו את ההופעה שלך ויוציאו אותך מושלמת עם עור צעיר ויפה הרבה יותר.

גם יפה גם בריא

מותג הטיפוח והאיפור קליניק מרחיב את סדרת Even Better לטיפול בפיגמנטציה, ומשיק את Even Better™ Refresh מייק-אפ חדש לכיסוי מלא, בעל מרקם קליל וסגולות אנטי אייג'ינג. מדובר בנוסחה עשירה בלחות המכילה פפטידים עוצמתיים, מטפלת בקמטים וקמטוטים, משפרת את מירקם העור ומסייעת למראה חלק, אחיד וצעיר יותר.

המייק-אפ עמיד ל- 24 שעות ונעים במיוחד. כבר אחרי שימוש של 10 ימים רמת הלחות בעור משתפרת ואילו בשימוש של 4 שבועות ויותר, השיפור רק הולך ומתגבר וגם נראה לעין.

המייק-אפ משלב את כל הטכנולוגיות המתקדמות: הוא מספק באופן רציף לחות החוזרת ומתפיחה את העור. מכיל חומצה היאלורונית הממלאת את הקמטים והקמטוטים, משפרת את מירקם העור והופכת אותו חלק יותר. מכיל חומצה סיליצילית המסייעת בחשיפת הזוהר הפנימי של העור ומשפרת את מראהו הצח.

הוא מושק ב- 27 גוונים, מתוכם 6 גוונים ימכרו ברשתות הפארם ואילו המגוון המלא יימכר בחנויות הבוטיק של קליניק ובאתר האונליין.

את התוצאות בהחלט תראי, את המייק-אפ לא תרגישי.

24 שעות של יופי

מייק-אפ 'דאבל וור לייט' של המותג אסתי לאודר מציע פורמולה מחודשת. הוא מועשר בחומצה היאלרונית מרוכזת, בתמצית זרעי ענבים ובקמומיל, ההופכים את עורך לנעים ונטול ברק. אם דאבל וור את יכולה להיות רגועה בכל מצב, גם בפעילות ספורטיבית, בהזעה או במגע עם מים. המייק-אפ הינו ייחודי ועמיד ל- 24 שעות בכל תנאי ובכל מצב! הוא מציע גימור מאט עדין ויוצר מראה קליל ונטול פגמים. המייק-אפ נטול שומן ומפחית מראה נקבוביות. הכיסוי קל עד בינוני וניתן לבנייה בשכבות.

זמין בחנויות ב- 16 גוונים.

טיפה אחת, עולם מלא!

Smashbox משיקה מייק-אפ חדש: STUDIO SKIN FULL COVERAGE 24 HOUR FOUNDATION

מייק-אפ נוזלי קרמי חדש, המעניק כיסוי מלא ל-24 שעות ומשלב נוסחה מנצחת: הוא מרגיש קליל להפליא ויחד עם זאת מעניק כיסוי מלא מדהים עם גימור מאט נינוח. הפורמולה מזינה את העור עם חומצה היאלורונית וכדוריות קלילות המפזרות אור, בעוד חימר קאולין ואבקת במבוק מווסתים שומן וברק. המייק-אפ מועשר גם בנוגדי חמצון המגנים על העור מפני מזהמים, ובוויטמין E המגן על העור מפני תוקפנים סביבתיים.

המייק-אפ קיים ב-30 גוונים; עמיד במים, בזיעה ובלחות, אינו מעודד היווצרות אקנה ומתאים לכל סוגי העור.

ועוד יתרון מהפכני במיוחד: מספיקה טיפה של מייק-אפ לכיסוי כל הפנים. כמות קטנה תיצור שינוי גדול!

להיראות פיקס!

MAC משיקה את STUDIO FIX SOFT MATTE, מייק-אפ סטיק רב-תכליתי, מיוצר בגרסה נוחה ביותר, הניתנת לנשיאה ללא קושי וקלה לשימוש מאי פעם. המייק-אפ מעניק כיסוי בינוני עמיד ל-24 שעות ומספק לך עור מושלם ורווי בלחות בכל מקום שבו את נמצאת תוך שהוא מייפה את גוון העור המסוים שלך הודות לקשת עשירה של 33 גוונים. מקלון המייק-אפ נטמע בעור בצורה מושלמת, נכנס לכיס וקל משקל. הוא מאפשר הנחה מדויקת מאוד ליצירת קווי מתאר חדים והוא מושלם גם למשתמשות המינימליסטיות שלא אוהבת הרבה תחזוקה ומעדיפות הנחה מהירה כדי לתקן אזורים בעייתיים מתחת לעיניים או באזורי ה-T הבעייתיים. אמנות המייק-אפ של Studio Fix היא תוצאה של יכולת ההתאמה האישית והאפשרות שניתנת לכל אמן איפור לבטא את עצמו בעזרת מרקמים, גימורים, אפקטים וטכניקות אופנתיות שונות.

הסדרה שמסדרת אותך יופי!

בובי בראון משיקה את הסדרה Intensive Skin Serum הכוללת 3 מוצרי איפור: מייק-אפ, קורקטור וקונסילר בעלי טכנולוגיה חדשנית המבוססת על מרכיבי סרום פעילים במיוחד. מרכיבים אלו מאפשרים לפורמולות, שמרקמן דמוי משי, לחולל מהפכה של ממש בעור ולהעניק יתרונות טיפול רבי עוצמה וכיסוי מושלם במראה טבעי למשך היום כולו. המוצרים החדשים משלבים טיפוח ואיפור באופן מושלם. בעזרת תהליך שמאפשר למרכיבים המטפחים את העור לשמור על עוצמה מלאה תוך שהם מתמזגים ליחידה אחת עם פיגמנטים של איפור בגוון העור. התוצאה המתקבלת היא פורמולה במרקם תחליב מעודן המזינה את העור בפטריית קורדיספס ממריצה, בעשב במבוק המחדש את זוהר העור, בתמצית ממלאת קמטים מעץ הקומיפורה מוקול ההודי ובמרכיבים פעילים ייחודיים המטפלים בעיגולים כהים.

מייק-אפ אינטנסיב סקין סרום בעל מקדם הגנה 40SPF מסייע להשבת זוהר העור, להעצמת הלחות, למיצוק, הרמה והחלקה ולתיקון מחסום העור.

קורקטור וקונסילר מסדרת אינטנסיב סקין סרום מסייעים להגנה מפני עיגולים כהים ולהעצמת הלחות.

טיפ-וח מקסימלי

הילה קורן, מנהלת הדרכה BOBBI BROWN מעניקה לך 5 טיפים לבחירת מייק-אפ:

המטרה: בעת רכישת מוצג קוסמטי כלשהו מומלץ תמיד לחשוב על התוצאה הסופית

שאלי את עצמך: