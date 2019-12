דוד שפירא - זה הבית שלי

הזמר דוד שפירא שפרץ בסערה לתודעת המוזיקה היהודית עם סינגל הבכורה לך על זה – הפך ללהיט ויראלי עם למעלה מחצי מיליון צפיות ביו טיוב. הזמיר הצעיר, בוגר מקהלת הילדים פרחי מיאמי ואח של מרדכי שפירא, החליט מאז לממש את כישרונו המוזיקלי ומפיץ כעת להיט נוסף בדרך לאלבום בכורה אי"ה, בקרוב.

הסינגל השני של שפירא הצעיר, עוסק בהגשמת חלומו כאמריקאי שעלה ומתגורר בארץ ישראל הבית שלי. "הדיבור על עליה לארץ ישראל תמיד היה בבית" מספר דווי, "למעשה הוריי שאפו לשם, ושלושה האחים עשו עליה לפניי, וכבר גרים בירושלים".

גם בשיר זה מתמקד דוד (או DUVIE באנגלית) שפירא, במסר אישי שהולחן והופק בסגנון פופ עדכני. הוא מתאר התחושות שממלאות אותו כ'חוצניק' שכבר לא חי בגלות, אלא עושה את מה שמתבקש מכל יהודי: לעלות לארץ הקודש, להשתקע בה ולגדל בשמחה את הדור הראשון במשפחתו הגרעינית על אדמת ארץ ישראל הקדושה.

"זה חלום שאני מגשים בכל יום מחדש" מסכם שפירא, שמנסה להעביר בשיר את תחושת הגאווה שהוא חש בלהיות חלק מארץ ישראל ולגדל כאן את ילדיו.

אני נושם טועם/אני שומע ורואה /כאן במקום הזה

את כל מה שהיה/ואת כל מה שעוד יהיה/רק במקום הזה

אני שייך /הלב נמשך לארץ/אני בוחר /להישאר בארץ/הכול כדאי/כי אני חי בארץ ישראל

This is my home/this is the place to be

מרגיש את אלוקי כאן בקרבי/אז תעלה, אחי, ושב איתי/ This is my home- זה המקום שלי.

האלבום שבדרך מתאר את מסע חיו של דווי מנקודת מבטו האישית. את המסרים שהוא אוסף במסע הזה, הוא משתף במוזיקה ודרך קליפים נלווים. לשיר החדש הופק קליפ מרהיב שסוקר את אתריי התיירות והמורשת היהודיים בארץ ישראל.

מילים: מרים ישראלי | לחן: ארי גולדוואג | הפקה מוזיקלית: דניאל קפלר ואיאן פרייטור