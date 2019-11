רשת Be משיקה: סדרת ויטמינים לילדים

לקראת החורף Be מרחיבה את היריעה במותג הפרטי ומשיקה את סדרת Be better, סדרת ויטמינים לילדים במרקם ג'לי ובצורת לבבות

Be משיקה את סדרת Be better ויטמינים לילדים

Be רשת הפארם החדשה של ישראל, משיקה קטגוריה חדשה, תחת המותג הפרטי וחושפת את סדרת Be better, סדרת ויטמינים לילדים לקראת החורף הקרב.

אורי וטרמן, מנכ"ל רשת Be by shufersal מסר: "אני גאה להרחיב את קטגורית המותג הפרטי שלנו ולהשיק סדרת ויטמינים חדשה לילדים. רגע לפני החורף רצינו לספק להורים אלטרנטיבה נוספת וטובה לרכישת ויטמינים ותוספי תזונה במחירים אטרקטיביים במיוחד אל מול התחרות. הבטחנו להוביל עידן חדש לצרכן הישראלי וכך נקיים בכל תחומי הפעילות שלנו."

Be Better

לקראת החורף Be מרחיבה את היריעה במותג הפרטי ומשיקה את סדרת Be better, סדרת ויטמינים לילדים במרקם ג'לי ובצורת לבבות. הסדרה כוללת:

ויטמין C לילדים בטעם תפוז

פרוביוטיקה לילדים בטעם בננה

מולטי ויטמין לילדים בטעם ענבים

מגה מולטי ויטמין לילדים בטעם תות

חורף פלוס לילדים בטעם תפוז

כל המוצרים בסדרה ללא צבעי מאכל מלאכותיים, השימוש הינו לילדים מגיל 3 ובכשרות בד"צ העדה החרדית

טווח מחירים: 19.90-59.9 ₪

להשיג באתר Be ובסניפים ברחבי הארץ https://bestore.co.il