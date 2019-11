62 סניפים: ארבעה סניפים חדשים ל"פיצה שמש"

פיצה שמש | צלם: אנטולי מיכאלו

בפתיחת הסניפים החדשים הושקעו כ-2 מליון ₪. מספר הסניפים ברשת פיצה יעמוד עם פתיחת 4 הסניפים החדשים על 62 סניפים ברחבי הארץ. לרגל פתיחת הסניפים, תעניק הרשת הטבה ב-27.11 – מגש פיצה ב-10 ₪ בלבד. לאחרונה זכתה הרשת במכרז צה"ל לאספקת פיצות.

רשת פיצה שמש, רשת הפיצריות הישראלית הגדולה והמשתלמת בישראל, תפתח במהלך נובמבר, ארבעה סניפים חדשים. הסניפים החדשים ימוקמו בבני ברק, צפת טירת הכרמל וחדרה ובכך יעלה מספר הסניפים הכולל של הרשת ל-62 ברחבי הארץ. לרגל הפתיחה מזמינים הסניפים החדשים למגש פיצה ב-10 ₪ בלבד ביום הפתיחה שייערך ב-27.11.

"פיצה שמש בני ברק", הינו הסניף השני של הרשת שיפתח בעיר. לרגל השקתו תינתן הטבה ליום הפתיחה בלבד, מגש פיצה משפחתי ב-10₪ (מוגבל למגש אחד ללקוח). הסניף משתרע על פני 80 מטרים ובפתיחתו הושקעו כ-500 אלפי שקלים. הפצריה מתהדרת בכשרות של בד"צ העדה החרדית. עלות השכירות במקום כ-250 ₪ למטר וחוזה השכירות נחתם לעשר שנים. בני ברק, רבי עקיבא 61 , כשרות הרב לנדא.

"פיצה שמש צפת", הינו הסניף הראשון של הרשת שיפתח בעיר. לרגל השקתו תינתן הטבה ליום הפתיחה בלבד, מגש פיצה משפחתי ב-10₪ (מוגבל למגש אחד ללקוח). הסניף משתרע על פני 100 מטרים ובפתיחתו הושקעו כ-500 אלפי ₪. המסעדה כוללת כ-20 מקומות ישיבה. עלות השכירות במקום כ-150 ש"ח למ"ר, וחוזה השכירות נחתם לעשר שנים. צפת ירושלים 83, כשר בד"צ עדה חרדית

"פיצה שמש טירת הכרמל", הינו הסניף הראשון של הרשת שיפתח בעיר. לרגל השקתו תינתן הטבה ליום הפתיחה בלבד, מגש פיצה משפחתי ב-10₪ (מוגבל למגש אחד ללקוח). הסניף משתרע על פני 100 מטרים ובפתיחתו הושקעו כ500 אלפי ₪. המסעדה כוללת כ-20 מקומות ישיבה. עלות השכירות במקום כ-150 ש"ח למ"ר, וחוזה השכירות נחתם לעשר שנים. טירת הכרמל, ז'בוטינסקי 50.כשרות בד"צ בית יוסף.

"פיצה שמש חדרה", מיקום חדש לסניף פיצה בחדרה. לרגל השקתו תינתן הטבה ליום הפתיחה בלבד, מגש פיצה משפחתי ב-10₪ (מוגבל למגש אחד ללקוח). הסניף משתרע על פני 100 מטרים ובפתיחתו הושקעו כ-500 אלפי ₪. המסעדה כוללת כ-20 מקומות ישיבה. עלות השכירות במקום כ-150 ש"ח למ"ר, וחוזה השכירות נחתם לעשר שנים. חדרה. הלל יפה 21.כשרות בד"צ בית יוסף.

רשת פיצה שמש זכתה לאחרונה במרכז של סיבוס סודקסו, במסגרתו הרשת תספק פיצות לבסיסי וחילי צה"ל במשך השלוש שנים הבאות. שווי העסקה מוערך ב-מליון ש"ח בשנה, כ- 60K ארוחות בשנה. רשתות פיצה מובילות התמודדו על אחד המכרזים המעניינים ביותר, ופיצה שמש זכתה. במסגרת שיתוף הפעולה, פיצה שמש מספקת לחיילי צה"ל מגשי פיצה משפחתיים ואיכותיים היישר לבסיסים בפריסה ארצית מקריית שמונה ועד אילת, לטובת פריסות, ימי כיף ואף ארוחות מוזלות לחיילים בבסיסים באופן פרטני.

רשת פיצה שמש חוללה מהפכה צרכנית משמעותית בתחום הפיצה במדינת ישראל בעשור האחרון ומאפשרת לעשרות אלפי משפחות ברחבי הארץ, ליהנות מידי יום מפיצה איכותית, ללא חומרים משמרים במחיר המשתלם בישראל.

המוטו המרכזי של רשת פיצה שמש הוא Same for less ומנכ"ל הרשת- מורן שלו, מציין כי ניתן ואפשרי ליהנות ממגש פיצה משפחתי איכותי, ללא חומרים משמרים, ובלי לקרוע את הכיס וב-20 ₪ בלבד!

לפיצה של שמש, אחת מרשתות הפיצרייה האהובות בישראל יש 3 סודות:

איכות – ברשת מתחייבים כי ב-100 אחוז מהסניפים מוגשת פיצה ללא חומרים משמרים בכל שרשרת הכנתה- בצק, גבינה ורוטב. הגבינה ברשת הינה 100% גבינה צהובה נעם של טרה; הבצק הינו בצק איכותי ללא חומרים משמרים, ואף הרוטב

האיטלקי הנפלא שמכינים בנוסחה מיוחדת עבור הרשת, גם הוא ללא חומרים משמרים. משתלם- עלות קבועה של מגש משפחתי 20 ₪!

טעים- ככה לפחות מספרים הלקוחות ברחבי הארץ מצפת ועד אילת.

ברשת פיצה שמש מוגשות פיצות נפלאות עם שלל תוספות אהובות; פיצה ללא גלוטן, מלאווח, לחם שום.

ההיסטוריה של ההיסטריה

בינואר 2010, שנה וחצי לפני פרוץ המחאה החברתית זיהו שני מייסדי הרשת, אריק שמש ושרון חסיד ישורון, כי קיים צורך אמיתי במזון מהיר איכותי ובמחיר הוגן. הם הבחינו ששוק הפיצות נחלק באופן גס לשניים: פיצות יקרות הנתפסות איכותיות ופיצות זולות אשר נתפסות כלא איכותיות. הם האמינו שאפשר אחרת, שניתן להציע לקהל הרחב את המאכל האיטלקי האהוב במחיר הוגן ובאיכות בלתי מתפשרת והגבוהה ביותר לצד דרגת כשרות מהודרת. המיזם יצא לדרך והסניף הראשון הוקם בבני ברק.

בשנת 2013 כחלק ממימוש חזון הרשת, הצטרפה פיצה שמש למהפכת האיכות של מחלבת טרה ומתחייבת היום ל-100 אחוז גבינת נעם, רוטב ובצק ללא חומרים משמרים בכל הסניפים. יזמים נוספים הבינו כי משהו טוב קורה בפיצרייה הקטנטנה שלנו וביקשו להצטרף להצלחה. כיום מונה הרשת כ-62 סניפי זכיינים משגשגים מקריית שמונה בצפון ועד אילת בדרום.

פיצה שמש מונה כ-62 סניפים ברחבי הארץ

https://pizza-shemesh.co.il/

שעות פעילות: א'-ה' בין השעות 11:00-23:00

מוצאי שבת- חצי שעה מצאת שבת

טל' להזמנות: 1-700-709-700

כל הרשת כשרות בדצ מהדרין (55 סניפים בית יוסף ו-7 עדה חרדית)