מאכלים לשיפור מראה עור הפנים בעונת המעבר

הגוף לא יודע לפרק אוכל חסר ערכים תזונתיים וכך העור לא מקבל את החיוניות שלו ולכן בעזרת מזון טבעי (טבעוני) ניתן לשפר את מראה העור. טבעונות זו תזונה המבוססת על מזון צמחי, שאינה כוללת כלל מוצרי מזון מהחי, כלומר נטולת מוצרי בשר, דגים, חלב, ביצים ולרוב גם דבש. חלק מהטבעונים, בייחוד אלה שעברו לטבעונות מטעמי בריאות, יימנעו גם ממזונות מעובדים דוגמת קמח לבן וסוכר לבן. אם אנחנו רוצים לדעת מה טוב לעור שלנו לפני הכל אנו צריכים להבין שיש קשר הדוק בין התזונה למראה העור.

אילו מאכלים טבעוניים נוכל לאכול כדי לשפר את מראה עור הפנים שלנו?

ירקות ירוקים

כוסברה, פטרוזיליה, קייל, ברוקולי, מנגולד, תרד וכל מה שירוק הרי זה משובח. כל העלים הירוקים שמלאים בכלורופיל מסייעים בניקוי הגוף ובניקוי רדיקלים חופשיים, הם עשירים בברזל ויגרמו לעור להיראות חיוני וזוהר. והנה שוס שכדאי שתכירו, יש ירק אחד שנמצא במטבח ויש לו סגולות מופלאות לעור הפנים, מדובר במלפפון שבקליפתו נמצא מינרל בשם סיליקה הנקרא גם מינרל היופי והוא עוזר לשפר את מראה העור ומונע התקמטות מוקדמת.

ירקות ופירות כתומים

בטטה, אפרסמון, פפאיה, גזר וכל הירקות והפירות הכתומים שעושים המרה בגוף לוויטמין A, שלו תפקיד חשוב לשמירה על העור ונחשב לנוגד חמצון חזק.

ירקות ופירות המכילים ויטמין c

לימונים, תותים, פלפלים מכל הצבעים, פירות הדר, קיווי, כרובית, גויאבות וכל פרי או ירק שיש בו וויטמין c בכמות מכובדת. וויטמין c מסייע בייצור סיבי קולגן שחיוניים למיצוק ושיפור מראה העור וכדאי להכניס אותו לתפריט היומי באופן קבוע. חשוב לציין שחום פוגע בוויטמין c ולכן כדאי לאכול את הפרי או הירק בצורתו הטבעית.

מזונות עתירים בוויטמין E

שמן זית, אגוזים, טחינה, אבוקדו, מסייעים לעור להיראות זוהר ומבריק. מזונות אלו הם מקור מצוין לוויטמין E, שלו מספר תפקידים הנוגעים לעור, בדומה לוויטמין C, גם הוא פועל כנוגד חמצון ומגן על העור מפני רדיקלים חופשיים. בנוסף, מומחים מאמינים כי הוא מסייע בהגנה על העור מפני נזקי קרינת השמש וכי הוא מונע תהליכים דלקתיים בעור, שאחראים בין השאר להופעת תפרחות, כתמים ואקנה.

שיבולת שועל

מזון שחשוב לצרוך באופן קבוע. בנוסף גם מאכלים כמו שיבולת שועל, גריסי פנינה, קינואה וכוסמת, כל אלו עשירים בוויטמיני B שמונעים ייצור רעלים וספיגתם במעיים.

אגוזי מלך

מזון העשיר באומגה 3 ובחומצות שומן חיוניות שמפחיתות דלקות בעור. אגוזים המלאים באומגה 3 הם פתרון נפלא למי שלא צורך דגים.

מאכלים נוגדי חמצון

נבטים מכל הסוגים- נבטי חמנייה, נבטי ברוקולי, נבטי צנונית והשני הוא פירות יער שהנם מזונות בעלי יתרונות מופלאים, המלאים בנוגדי חמצון ועם כמות סוכר הקטנה ביותר מבין הפירות כולם. בארץ קשה להשיג אותם אבל גם הגרסה הקפואה מצוינת.

שאנו רוצים לשמור על עור הפנים שלנו אנו צריכים לדעת שאין מזון אחד שעוזר לו להיות חלק וזוהר אלא מכלול של כמה מזונות טבעוניים באופן קבוע בתפריט היומי. בוויטמינים, במיוחד שמדובר ב- A, C, E פועלים נוגדי חמצון חזקים מאוד כאשר צורכים אותם ביחד ולא בנפרד. הצעה ליישום מידי היא להכין בקערה את כל הצבעים שקיימים כולל נבטים אגוזים ירוקים אדומים כתומים וצהובים.

עוד דרך לצרוך כמות ויטמינים גדולה בזמן קצר היא להכין שייק מגוון עם ירוקים, לימון, פירות יער ואגוזי מלך.

המידע באדיבות ליב עזריה- מנטורית ויועצת תזונה ו-wellness בשיתוף וגה מוצרים טבעוניים

