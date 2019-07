גרדיאן: האיסור על איוד בסן פרנסיסקו עלול למנוע את המלחמה בטבק

איוד סיגריה

האיסור על מכירת סיגריות אלקטרוניות בסן פרנסיסקו עלול לפגוע במלחמה בעישון, כך טוענים מומחי בריאות הציבור בבריטניה, שעושים כל שביכולתם כדי לקדם את האיוד כאמצעי להפסקת העישון.

בזמן שבעלי חנויות בסן פרנסיסקו מתמודדים עם הצורך לפנות את המדפים שלהם ממוצרי איוד לפני כניסת השנה החדשה בשל הצבעה שנערכה בעיר, רבים בארגון הבריאות הלאומי של בריטניה, ה-NHS, מחפשים דרכים שיעודדו מעשנים להתנסות בהם. השבוע, בצפון מזרח אנגליה, צוות NHS עודד רופאים ואחיות לדבר עם מטופליהם על העישון ולהרגיע אותם כי האיוד בטוח יותר מעישון. הפער בין המדינות בעניין סיגריות אלקטרוניות הוא עצום והוא נובע מתוך הבדלים חברתיים ואידיאולוגיים. ההחלטה של סן פרנסיסקו תואמת את המסורת של ננסי רייגן, שקראה לצעירים שהוצעו להם סמים "פשוט להגיד לא" (Just Say No). היא טבעה את הביטוי לראשונה ב-1982, כאשר הרצתה בבית ספר באוקלנד, בצד השני של המפרץ בו שוכנת העיר שמתנגדת כעת לאיוד.

ארגון בריאות הציבור הבריטי, Public Health England (PHE), הוביל את העולם בכיוון ההפוך והביע תמיכה בהפחתת נזק. מחקר משנת 2015 קבע כי סיגריות אלקטרוניות מפחיתות את הנזק ב-95% לפחות בהשוואה לסיגריות.

מרטין דוקרל, מנהל בקרת טבק ב-PHE, אמר שקיים בבריטניה ובארה"ב טווח רחב של גישות בנושא סיגריות אלקטרוניות. סן פרנסיסקו ללא ספק נמצאת "בקצה האחד של הספקטרום – גישת ההימנעות בלבד בסגנון האיסור", הוא אמר. בעוד שהימנעות בלבד היא גישה בולטת בבקרת הטבק, "היא מיושמת גם לטיפול חלופי בניקוטין ולסיגריות אלקטרוניות".

בארה"ב קיים חשש עצום שצעירים שאינם מעשנים יתחילו באיוד. מנהל המזון והתרופות (FDA) והממשל הפדרלי הבינו כי סיגריות אלקטרוניות עשויות להוות "סולם" שיסייע למעשנים להפסיק לעשן, אך הם חוששים שהן עלולות להוות גם "מקפצה" לעישון, אמר דוקרל.

"בסן פרנסיסקו פשוט מתעלמים מהאפשרות שסיגריות אלקטרוניות עשויות להיות קטליזטור משמעותי להפסקת העישון – והם חוששים רק מתחילת השימוש בניקוטין על ידי צעירים", אמר.

"מעניין לציין שלא אסרו על איוד קנאביס. עדיין חוקי לאייד קנאביס וגרוע מכך, לעשן קנאביס. ברור כי הסכנה הנובעת מעישון של כל חומר היא רבה יותר.

"אלכוהול, טבק בעישון, קנאביס, עישון– כולם חוקיים, אך הכי פחות מזיקה היא הסיגריה האלקטרונית ואותה הם אסרו. לא רק את מכירתה לצעירים, כפי שעשינו בבריטניה, אלא גם למבוגרים. זהו עניין שמאוד קשה להבין."

בפברואר, PHE פרסמה עדכון למחקר שלה, בו התלוננה על העובדה שרק 4% מהמעשנים שניסו להפסיק לעשן השתמשו בסיגריות אלקטרוניות.

פרופ' ג'ון ניוטון, מנהל שיפור הבריאות בארגון, אמר: "נוכל להאיץ את הירידה בעישון אם יותר מעשנים יעברו לגמרי לאיוד. ראיות שנתגלו לאחרונה מוכיחות באופן ברור כי השימוש בסיגריה אלקטרונית, בשילוב עם תמיכה בתהליך הפסקת העישון, יכולים להכפיל את הסיכויים להצלחה.

"אולם מאחר וסיגריות אלקטרוניות אינן נפוצות בשירותים אלה, הגיע הזמן לשינוי. על כל תכנית להפסקת עישון להתחיל לדבר יותר על הפוטנציאל של האיוד בסיוע להפסקת העישון."

מעבר לאוקיינוס, קיימת חרדה כי לא-מעשנים ובעיקר צעירים יתחילו באיוד. החשש הוא שהטעמים עלולים למשוך ילדים ונשמעה התנגדות רבה להופעתה של JUUL, מכשיר מעוצב הדומה להתקן USB בו משתמשים הילדים בבתי הספר. JUUL נוצרה בסן פרנסיסקו וכיום מחזיקה בנתח של יותר מ-50% מהשוק האמריקני.

ה-FDA נקט ביד קשה, כולל מבצעים סמויים ופרסום אזהרות וקנסות לקמעונאים המוכרים JUUL והתקנים אחרים לקטינים, וכן דרש ש-JUUL תגיש מסמכים המתארים את המדע שבבסיס ההתקנים ואת אסטרטגיית השיווק.

בנאום שנשא באפריל אמר סקוט גוטליב, לשעבר מנהל ה-FDA: "במקרים מסוימים, הילדים שלנו מנסים את המוצרים הללו ואוהבים אותם מבלי לדעת שהם מכילים ניקוטין. זו בעיה כי, כפי שידוע לנו, הניקוטין שבמוצרים הללו יכול לשנות את התהליכים במוח המתבגר ולהוביל לשנים של התמכרות.

"בשל כך, ה-FDA חייב ואכן יפעל במהירות לשינוי המגמות המדאיגות הללו ובעיקר להתמודדות בעלייה במספר הצעירים המשתמשים ב-JUUL ומוצרים אחרים."

אולם בבריטניה ה-PHE קבע כי אין הוכחות לעלייה גדולה בהתחלת האיוד בקרב צעירים לא מעשנים. סקירה מחודש פברואר מצאה כי רק 1.7% מהקטינים משתמשים בסיגריות אלקטרוניות על בסיס שבועי או יותר וכי מרבית אלה גם מעשנים. בקרב צעירים שמעולם לא עישנו, רק 0.2% משתמשים בסיגריות אלקטרוניות באופן קבוע.

החודש, סקר YouGov באנגליה, סקוטלנד ו-וויילס, שפורסם על ידי Action on Smoking and Health, מצא כי: "צעירים מאיידים בעיקר כדי לנסות (52%) לא כי הם חושבים שזה נראה מגניב (1%)."

כמעט 77% מבני 11-18 מעולם לא ניסו לאייד. מעט יותר אמרו שניסו לאייד ב-2019 לעומת השנה הקודמת (15.4% לעומת 16%), למרות שמדובר בעלייה מ-12.7% בשנת 2015.

מניע משמעותי לעוינות המופנית לאיוד בארה"ב היא מעורבות חברות הטבק. British American Tobacco, Altria (חברת האם של פיליפ מוריס), Imperial ו-Japan Tobacco הוסיפו לקו המוצרים שלהן סיגריות אלקטרוניות.

מתנגדי טבק בארה"ב השקיעו עשרות שנים במלחמה בתעשיית הטבק ובהדרגה עצרו את קידום הסיגריות וביססו את הסטטוס המוקצה של היצרנים. הם מסרבים להאמין שסיגריות אלקטרוניות אינן אלא מצג מטעה המיועד לשקם את התעשייה.