הדבורים נכחדות בגלל הניידים שלנו?

דבורים וסלולארי

איך נמשיך לשרוד בלעדיהן, ואיך כל זה קשור לטלפונים ה"חכמים" שלנו ולציוד אלחוטי?

כמי שאחראיות על האבקת הפרחים בטבע ובחקלאות, לדבורים תפקיד מכריע במערכת האקולוגית.

למעשה, דבורי הדבש אחראיות להאבקת 80% מסך הגידולים החקלאיים בעולם.

אבל – סכנת הכחדה מרחפת מעל ראשה של דבורת הדבש, נושא המטריד את כל מי שעולמנו חשוב לו.

לצערנו, בשנים האחרונות נרשמות בכל העולם תופעות של הרס כוורות ועזיבת כוורות.

אבל מדוע הדבר קורה?

במקביל להכחדת הדבורים, קרה דבר נוסף בעולמנו. פריסת תשתיות אלחוטיות- אנטנות סלולריות וציוד בתקשורת אלחוטי, כמו גם רכישה מאסיבית של טלפונים ניידים, טאבלטים, טלוויזיות שמתחברות לוויי-פיי, רכבים עם תקשורת סלולרית, ועוד.

האם ישנו קשר בין הכחדתן של הדבורים, לפריסה הסלולרית?

מסתבר שהקשר הוא הדוק.

בניסוי (לינק מצורף למטה) הציבו טלפונים אלחוטיים בארבע כוורות (להן נקרא- "מוקרנות"), וארבע אחרות היוו קבוצת ביקורת. ניתן לראות מתוצאות הניסוי שהדבורים מהכוורות המוקרנות לא חזרו לכוורת שלהן, או חזרו רק מעט מהן.

החוקרים שאלו את עצמם, מדוע זה קורה?

התשובה לשאלה הזו היא ברורה:

טלפון אלחוטי ביתי פולט שדות אלקטרומגנטיים בתדרי רדיו (כמו טלפון סלולרי), שאליהן הדבורים רגישות.

דבר דומה מתרחש, כאמור, בטבע.

הפריסה המאסיבית של ציוד תקשורת אלחוטית גורמת לדבורים לא לחזור אל ביתן ולחפש מקומות אחרים לגור בהם.

הן למעשה בורחות על נפשן מהקרינה הנפלטת מאנטנות סלולריות.

ומה יקרה כשהן ייכחדו לגמרי?

נהיה תלויים במזון מהונדס גנטית שלא דורש האבקה, מלא בריסוסים של כימיקלים, ולמעשה, מדינות שלמות תהיינה תלויות בתאגידי הכימיקלים והתרופות כמו באייר-מונסנטו, שמפיצים את חומרי ההדברה מבוססי גלייפוסייט, שנמצאו מסרטנים בבני אדם, נובארטיס- סינג'רטה, אשר מוכרים את חומרי ההדברה מבוססי האטרזין, שמשבש המערכת ההורמונלית בבני אדם,וגם גורם לסרטן, ועוד.

אם ברצונכם לעזור לדבורים להמשיך להתקיים- הניחו את הטלפונים הניידים בצד. התשמשו בהם כמה שפחות. אל תרכשו ציוד "חכם" לביתכם, וכמובן- התנגדו לפריסת תשתיות אלחוטיות נוספות בקרבת ביתכם ובעירכם.

