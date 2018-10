בהצלחה, אבל מי את ניקי היילי?

האום

דרמה מדינית גדולה במשמעותה בארה"ב התחוללה השבוע: שגרירת ארה"ב באו"ם ניקי היילי מתפטרת מתפקידה בסוף השנה הנוכחית. בהצהרה לתקשורת בבית הלבן אמר טראמפ שהיילי פנתה אליו כבר לפני חצי שנה וביקשה ממנו לפרוש מהתפקיד בסוף השנה.

"היא עשתה עבודה יוצאת דופן", אמר טראמפ על היילי, "ביחד פתרנו הרבה בעיות". הנשיא הוסיף שהוא מקווה שהיילי תחזור לעבוד בממשל האמריקני בתפקיד אחר. "חשוב להבין מתי הזמן לזוז הצידה", אמרה היילי על התפטרותה. "זו הייתה ברכה להגיע לאו"ם עם שכפ"ץ מדי יום ולהגן על אמריקה", סיכמה את תקופתה כשגרירה.

היילי לא ציינה את הסיבה לפרישתה ואמרה שכרגע אין לה תכניות להמשך. היא הכחישה שהיא מתכוונת לרוץ לנשיאות ב-2020, ואמרה שהיא תשתתף בקמפיין של טראמפ. בהצהרה בבית הלבן סיכמה היילי תקופה של כמעט שנתיים כשגרירה. "עכשיו מכבדים את ארה"ב. אולי מדינות לא אוהבות את מה שאנחנו עושים, אבל הן מכבדות את מה שאנחנו עושים. ארה"ב שוב חזקה", אמרה היילי. היא התייחסה לנושאים שהעסיקו אותה, בין השאר ה"הטיה האנטי-ישראלית של האו"ם". היילי אמרה ש"הנשיא גילה עוצמה ואומץ בהעברת השגרירות לירושלים. הוא הוכיח לעולם ש'אנחנו נשים את השגרירות שלנו במקום שאנחנו רוצים שהשגרירות תהיה'".

את הדיווח הראשוני על התפטרותה המפתיעה פרסם אתר חדשות בארה"ב. גורמים אמריקנים אמרו לאתר שהיילי נפגשה עם טראמפ בשבוע שעבר בבית הלבן ושוחחה איתו על התפטרותה. החלטתה לעזוב את התפקיד הפתיעה גורמים בכירים בממשל האמריקני, בהם מזכיר המדינה מייק פומפאו והיועץ ג'ון בולטון. בחודש שעבר כתבה היילי מאמר בוושינגטון פוסט ובו סיפרה על המחלוקות שלה עם טראמפ – אך ציינה שהיא גאה לעבוד איתו. "אני גאה לשרת את הממשל הזה, ותומכת נלהבת של רוב החלטותיו והדרך שבה צועדת המדינה. עם זאת אני לא מסכימה עם הנשיא על הכול".

היילי מונתה לתפקיד השגרירה בנובמבר 2016, ומינויה אושר בינואר 2017, ארבעה ימים אחרי השבעתו של טראמפ לנשיא. היילי הגיעה לתפקיד ללא ניסיון במדיניות חוץ. במהרה היא הפכה לקול בולט בממשל טראמפ וקידמה באו"ם את מדיניות החוץ של הנשיא – נגד איראן ובעד קיצוץ בסיוע האמריקני לארגון.

בתפקידה באו"ם הייתה היילי תומכת גדולה של ישראל. השגרירה הייתה שותפה לביקורת הקשה של הנשיא טראמפ על מוסדות האו"ם, וההחלטות שהתקבלו בארגון נגד ישראל. המוסד באו"ם שספג את הביקורת הקשה ביותר מהיילי וטראמפ היה מועצת זכויות האדם, שממנו פרשה ארה"ב השנה. "הגוף צבוע, מועצת זכויות האדם לא ראויה לשמה", אמרה היילי.

המערכת הפוליטית נפרדת

"אני מודה לשגרירה ניקי היילי שהובילה מאבק חסר פשרות נגד הצביעות של האו"ם ולמען האמת והצדק של מדינתנו. דרך צלחה", כך כתב אחרי ראש הממשלה בנימין נתניהו לאחר שנודע כי שגרירת ארה"ב באו"ם, ניקי היילי הודיעה על התפטרותה מהתפקיד.

שגריר ישראל באו"ם דני דנון מסר: "תודה לך ניקי היילי! תודה שעמדת על האמת ללא מורא, תודה שייצגת את הערכים המשותפים לישראל וארה"ב. תודה על הגיבוי שהענקת למדינת ישראל שהוביל לשינוי במעמדה של ישראל באו״ם. תודה על החברות הקרובה והדרך המשותפת. בכל מקום שתהיי תמשיכי להיות חברה אמיתית של מדינת ישראל".

סגן השר ח"כ מייקל אורן הודה אף הוא לשגרירה היילי: "בצער רב שמעתי על התפטרותה של השגרירה ניקי היילי שעשתה חיל למען ארה"ב, ישראל והעולם הנאור אל מול כוחות האופל באו"ם. העם בישראל יעריך אותה תמיד ומאחל לה הצלחה בהמשך הדרך".

יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, הגיב אף הוא להתפטרות: "ניקי היילי היא מגדלור באו״ם. ההתייצבות שלה למען מדינת ישראל אמיצה וללא תנאים גם בימים קשים. תודה היילי, יש לך מקום אצלנו".

נשיא המדינה ראובן ריבלין התייחס להודעה על סיום תפקידה של שגרירת ארצות הברית באו"ם ניקי היילי: "אני מבקש להודות לניקי היילי, שגרירה של אמת, מעומק ליבנו ובשם אזרחי ישראל כולם. היילי הציגה עמדה בלתי מתפשרת בכל הקשור לעמדות ארה״ב בנושאי המזרח התיכון וישראל, והגנה על זכותנו הברורה לשמור על בטחון אזרחנו. לא אחת הובילה היילי, באמירותיה הישירות, הסרה של המסכה הצינית מעל פני תהליכים שהובלו באו״ם ובארגונים בינלאומיים. אני מודה לגברת היילי על אומץ ליבה ועל כהונה שתיזכר כנקודת מפנה ביחסה של ארצות הברית כלפי הארגונים הבינלאומיים ובאשר ליחס המפלה אשר לא אחת נוקטים ארגונים אלה נגד מדינת ישראל. אנו נמשיך לראות בניקי ידידת אמת ונשמח לקבל את פניה בבית הנשיא בביקורה הבא בישראל".

ראש עיריית ירושלים, ניר ברקת, אמר: "על עמידתך האמיצה והנחושה לצידה של ישראל וערכי האמת והצדק. עם ישראל לא היה יכול לבקש ידידה טובה ורהוטה ממך".

מי את ניקי?

היילי, בת 46 נולדה בעיירה במברג שבקרוליינה הדרומית. שמה המקורי הוא נימראטה ראנדווה, אך מילדותה היא כונתה "ניקי", שפירושו "ילדה קטנה". הוריה, אג'יט וראג', הם הודים-סיקים, שהיגרו לארצות הברית מפנג'אב. אביה הוא ביולוג, שלמד באוניברסיטה החקלאית של פנג'אב, קיבל מלגה לאוניברסיטת קולומביה הבריטית, שבקנדה, שם עשה את הדוקטורט שלו ולאחר מכן עבר לארצות הברית וכיהן כפרופסור לביולוגיה בקולג' מקומי בקרוליינה הדרומית. אמה, בעלת תואר שני בחינוך הקימה עסק משפחתי בתחום המתנות. יש להיילי שני אחים ואחות.

ב-1994 סיימה תואר ראשון בחשבונאות, באוניברסיטת קלמסון שבקרוליינה הדרומית. עבדה אחר כך כרואת חשבון בחברת טיפול בשפכים ובהמשך כיהנה כסמנכ"לית כספים בחברה המשפחתית, העוסקת בטקסטיל וסייעה להצמיח אותה ולהפכה למשגשגת.

את ההחלטה להיכנס לתחום הפוליטי קיבלה היילי ב-2003, בעקבות נאום שנשאה הילרי קלינטון, בו ציינה קלינטון כי אנשים רבים יגידו לך מדוע את לא יכולה להצליח, אך מה שאת צריכה לעשות זה להקשיב לרחשי לבך שלך ולפעול לפיהם. זהו הדבר הנכון לעשות. עם זאת, מודל החיקוי שלה, לדבריה, איננו קלינטון אלא ראש ממשלת בריטניה לשעבר מרגרט תאצ'ר, שדגלה כמו היילי בהורדת מסים, הקטנת הוצאות וממשלה מצומצמת ככל האפשר, עם התערבות מעטה ככל הניתן בחיי הפרט.

ב-2004 התמודדה היילי לראשונה על מועמדות מטעם המפלגה הרפובליקנית למושב מחוז לקסינגטון בבחירות לבית הנבחרים של קרוליינה הדרומית. המחוז הוא מחוז רפובליקני בדרך כלל ולכן מערכת הבחירות המקדימות הפנימיות של המפלגה הרפובליקנית היא שהייתה החשובה. בסיבוב הראשון של הבחירות הללו, המועמד הרפובליקני המכהן זכה ב-42% מהקולות בעוד היילי מגיעה למקום השני עם 40%. בהיעדר מועמד שזכה ברוב מוחלט של הקולות נערך במפלגה סיבוב שני, אליו עלו רק שני הראשונים מהסיבוב הראשון ובו היא זכתה 55% – 45%. היא הדיחה בכך את מי שתפש מושב זה בבית הנבחרים המדינתי, במשך 29 שנים. לאחר מכן התמודדה וזכתה ללא מתחרים בבחירות הכלליות עצמן והפכה לאמריקאית הראשונה ממוצא הודי, שזכתה בבחירות בדרום קרוליינה. היא נבחרה לקונגרס המדינתי פעמיים נוספות, ב-2006 וב-2008, כאשר בשנים 2006 עד 2010 כיהנה כמצליפת סיעת הרוב.

במהלך שש שנות כהונתה בבית הנבחרים המדינתי תמכה היילי ברעיונות שמרניים בדרך כלל. בין השאר הייתה למשל בעד מתן משכורות למורים, גם לפי התוצאות שהשיגו תלמידיהם ולא רק לפי הוותק בתפקיד, הקטנה מסוימת בזכויות הפנסיה של המחוקקים, הגבלות על מהגרים והגירה לארצות הברית, ובעיקר על מהגרים בלתי חוקיים והעסקתם ועוד.

בנובמבר 2010 התמודדה בבחירות לתפקיד מושל קרוליינה הדרומית וזכתה ברוב של 51% מקולות המצביעים. החלה לכהן בתפקיד ב-12 בינואר 2011 והייתה בכך האישה הראשונה בתפקיד זה במדינתה והצעירה ביותר מבין המושלים שכיהנו אותה עת בארצות הברית כולה. ב-2012 כתבה את האוטוביוגרפיה שלה – Can't Is Not an Option: My American Story ("לא יכולה" אינה אופציה: הסיפור האמריקני שלי), שיצאה לאור בהוצאת סנטינל. בנובמבר 2014 נבחרה לתקופת כהונה שנייה.

היילי זכתה בתמיכתם של תנועת מסיבת התה ושל שרה פיילין במהלך הבחירות ב-2010 ובתמיכתו של מיט רומני במהלך הבחירות ב-2014. בשתי מערכות הבחירות התמודדה עם הערות גזעניות מצד יריביה ותומכיהם.

כמושלת שמרנית תמכה היילי בחקיקה להטלת הגבלות על הפלות במדינה וכתומכת ישראל מושבעת הביאה לכך שקרוליינה הדרומית הייתה המדינה הראשונה בארצות הברית שהעבירה חוק נגד ה-BDS. החוק המדובר אוסר על גופים ציבורים להתקשר עם גופים עסקיים, אלא אם החוזה יכלול איסור על אותם גופים עסקיים להחרים ישויות שלמדינה יש סחר חופשי עימם.

בעקבות פיגוע הירי בצ'ארלסטון (2015) פעלה, לכאורה כנגד דעת הקהל הדרומית, להסרת דגל הקונפדרציה מבניין הממשל בדרום קרוליינה. חודש לאחר מכן אושר הדבר בבית המחוקקים של המדינה ברוב של מעל שני שלישים. היילי נבחרה לשאת את נאום התגובה לנאום מצב האומה של נשיא ארצות הברית ברק אובמה ב-2016. בנאום ביקרה את מדיניותו הכלכלית של אובמה, התרחבות הוצאות הממשלה, את הרפורמה שנעשתה בשירותי הבריאות אותה הגדירה כאסון, ציינה כי יש להגן על החוקה האמריקאית ובכלל זה גם על התיקון השני העוסק בזכות האזרחים לשאת נשק, וכן ביקרה את הסכם הגרעין עם איראן בציינה כי על ארצות הברית להגיע להסכמים בינלאומיים אותם יחגגו בישראל וימחו כלפיהם באיראן ולא להפך.

ב-23 בנובמבר 2016 הכריז הנשיא הנבחר דונלד טראמפ כי היא המועמדת שבחר לכהן כשגרירה באומות המאוחדות. מינויה אושר ב-24 בינואר 2017 בסנאט ברוב של 96 תומכים מול 4 מתנגדים, ולמחרת הושבעה לתפקיד על ידי סגן נשיא ארצות הברית מייק פנס. היילי היא פרו-ישראלית בדעותיה והצהירה שבמסגרת פעילותה כשגרירה באו"ם תיאבק בהטיה הבוטה של הארגון נגד ישראל.

מאז מינויה, גינתה בחריפות מספר פעולות והתבטאויות של האו"ם כנגד ישראל, ואף איימה שארצות הברית תשקול את המשך הסיוע הכלכלי לאו"ם אם האפליה נגד ישראל תימשך. היא טרפדה את המינוי של ראש ממשלת הרשות הפלסטינית לשעבר סלאם פיאד לשליח האו"ם ללוב, עזרה לגנוז דו"ח של האו"ם שהאשים את ישראל באפרטהייד, וגרמה בכך גם להתפטרותה של תת-מזכ"ל האו"ם האחראית לאותו דו"ח.

היא החרימה את המושב המיוחד של מועצת האומות המאוחדות לזכויות אדם, המתנהל מדי שנה כנגד ישראל. היילי הגנה על הכרזת ירושלים של ארצות הברית, שמכירה רשמית בירושלים כעיר הבירה של מדינת ישראל, ותיארה אותה כ"מימוש רצון העם האמריקאי". היא התנגדה להחלטת העצרת הכללית של האו"ם לגנות את החלטת ארצות הברית והתרתה במדינות שארצות הברית תראה הצבעה בעד החלטת הגינוי כביקורת על החלטה ריבונית והבעת זלזול בארצות הברית, דבר שיהיה לו מחיר כלכלי בדמות קיצוץ הסיוע הכספי למדינות שמצביעות בעד ההחלטה ולאו"ם עצמו. ההחלטה עברה ברוב גדול ובתגובה היילי הודיעה כי ארצות הברית תקצץ מתקציב האו"ם 285 מיליון דולר.

ביוני 2018 הובילה יחד עם מחלקת המדינה את פרישתה של ארצות הברית ממועצת האומות המאוחדות לזכויות אדם בציינה שהמועצה היא מוקד של הפרת זכויות אדם והטיה פוליטית המכוונת בעיקר נגד ישראל.