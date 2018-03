איך הופכים את סביבת העבודה לפורייה ויצירתית?

מסוכת המציל למתחמי עבודה שיתופיים: אמן הגרפיטי אדגר רפאל בפרויקט רב ממדים ב- BE ALL

בי אול | צילום: אביב אברג'ל

בימים אלה ניתן לראות את במקום מאוד לא שגרתי את עבודתו של אומן הגרפטי והפופ ארט המודרני – אדגר רפאל. יצירותיו של רפאל, שפרץ לראשונה לתודעה התל אביבית ע"י הפיכת סוכת המציל בחוף פרישמן, מסוכת מציל סתמית לכדי יצירת אומנות רחוב / חוף מודרנית ואורבנית מעוררת השראה שגורמת לכל עובר אורח להתפעל, מככבות בימים אלה ברשת מתחמי העבודה המשותפים החדשה Be All אשר מצליחה בכך לתת לעובדים ולמבקרים שלה חוויה אומנותית ועיצובית המגדירה מחדש את גבולות המציאות.

אדגר מוביל כאומן פופ ארט מודרני את איור הקירות ברשת BE ALL פרויקט רב ממדים שהפך אותו בין לילה לשם דבר בקרב גילדת אומני הגרפיטי ומעבר לכך אף הפך את הגרפיטי לפופולארי יותר מתמיד.

מה שעמד לנגד עיניו של אדגר רפאל באיור קירות מתחם BE ALL הינו יצירת סביבת עבודה פורייה אשר מעוררת את ההשראה והיצירתיות בקרב העובדים והמבקרים ומהווה מקור בלתי נדלה להנעה ולפתיחה של הצ'אקרות והאנרגיות שאותם מתעלים העובדים והחברות לאורך יום העבודה למיזמים חדשניים ויצירתיים פורצי גבולות ודרך תוך כדי שימוש מדויק ונכון בהומור וביצירתיות. כלומר, קירות המתחם ב-Be All- מעוטרים בשלל דימויים המשלבים את המוכר והיומיומי עם האבסורד והמופרך בהומור וקריצה. היצירות לכשעצמן מכילות שילובים רבים- של זרמים אמנותיים (אבסטרקט ומינימליזם) צבעוניות עזה אל מול גוונים קודרים ופריטים בנאליים עם אלמנטים יצירתיים שונים, כמו למשל, מנורה שממנה צצים קן ציפורים המעוטר בפרחים. כמו כן, כל שבע הקומות ב-BE ALL מעוצבות בצורה שונה ומגוונת אחת מן השנייה ולפי נושאים: חדשנות, ספרות, מוזיקה, אקולוגיה, ולפיכך מותאמות היצירות ואלמנטי הגרפיטי השונים.